Denemarken keurt twee Trakehner-hengsten goed

Het Deens Trakehner stamboek heeft twee hengsten goedgekeurd. De hengsten werden gekeurd via een thuiskeuring. Het betreft de driejarige hengsten Urknall (Finckenstein x Easy Game) en Heatwave Selsø (Schwarzgold x Sixtus).

Urknall is gefokt door Alexandra Becker en is in eigendom van Rikke Svane, die tevens zijn vader Finckenstein onder het zadel had. Moeder Under the Moon is een dochter van de ‘Nederlandse’ Trakehner-hengst Easy Game, die gefokt is uit de kampioensmerrie Evita XII. Voor Evita XII in 2001 door Flip Willemsen naar Nederland werd gehaald, was zij kampioene op Deense bodem.

Heatwave Selsø

Heatwave Selsø is gefokt door en in eigendom van Janus Haubroe en Camilla Qvistgaard. De hengst is via moederszijde nauw verwant aan elitehengst Herzzauber (Marduc x Radom), die veel heeft betekend voor de Trakehner-fokkerij in Nederland. Via zijn elitedochter Franzisca leverde hij onder andere de door J.E. Oostra gefokte Feuertanz, in 2007 kampioene van de Nederlandse Trakehnerkeuring.

Bron: Trakehner Danmark/Horses.nl