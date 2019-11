HK Trakehnen: Volg de keuring live

De Duitse keuringstrein raast door: vanaf vandaag kleurt de Holstenhalle in Neumünster geel-groen, de kleuren van Trakehnen. De Trakehner keuring begint vandaag met de beoordeling op de straat, morgen gaat het door met het vrijspringen en de geïntegreerde zadelkeuring, zaterdag staat het vrijbewegen op het programma en wordt bekend welke hengsten zijn goedgekeurd. Zondag sluit de keuring af met de bekendmaking van de kampioen en de veiling. De gehele keuring is live te volgen op ClipMyHorse.tv .

40 hengsten staan in het boekje, daarbij zijn de voormalig kampioen Perpignan Noir (v. Schwarzgold), zijn vader Schwarzgold (v. Imperio) en Millennium (v. Easy Game) topleveranciers met elk vier zonen in de collectie. Horses.nl houdt u op de hoogte van de keuring en heeft alle handige links verzameld.

Volledige programma

Programma hengstenkeuring

Donderdag 7 november

13.00 uur presentatie op de straat

Vrijdag 8 november

9.00 uur vrijspringen

15.30 uur zadelkeuring

Zaterdag 9 november

9.00 uur vrijbewegen deel 1

11.30 uur vrijbewegen deel 2

14.00 uur keuring

Zondag 10 november

10.00 uur bekendmaking premiehengsten en kampioen

14.00 uur veiling

Collectie

Collectie op HorseTelex

Catalogus

Livestream

Bron: Horses.nl

