Top Star volgt Gribaldi op bij Van Uytert: ‘Het was deze of geen’

Joop van Uytert heeft al een aantal Trakehner hengsten op zijn station gehad, maar Gribaldi is de enige hengst die hij op de Trakehner Hengstenkeuring in Neumünster kocht. De premiehengst Top Star (Kwahu x Cadeau), die afgelopen weekend in de veiling voor 175.000 euro eigendom werd van Van Uytert en Schockemöhle, volgt Gribaldi dus op in Heerewaarden. “Na het overlijden van Easy Game had ik geen volbloed Trakehner hengst meer op het station. Ik was al meerdere jaren op zoek, maar ik kon er steeds geen vinden. Bij deze hengst had ik weer dat bijzondere gevoel, het was deze of geen.”

In alle jaren tussen 1995 en nu was Van Uytert op de Trakehner keuring, maar niet vaak vond hij de juiste hengst. “Münchhausen was zo’n hengst die ik wilde hebben, maar die werd zo duur (350.000 DM, red.) dat dat niet haalbaar was.”

Dit jaar was hij er dan eindelijk: de juiste hengst. “Deze hengst is er eentje die voor mij alles heeft wat een Trakehner moet hebben. Ontzettend mooi, een geweldig voorbeen, drie goede gangen – ook een goede galop –, hij is top gezond en heeft een supermoeder die al een Grand Prix-paard en vier Z-dressuurpaarden heeft gegeven.”

Trakehner Hengstenkeuring met beste jaargang in jaren

Van de dertien goedgekeurde hengsten op de Trakehner Hengstenkeuring werden er maar liefst zes geprimeerd. En dat was ook terecht: de top van de jaargang 2025 was breed. Veel Trakehner kenners spraken van de beste jaargang van de afgelopen jaren, misschien wel de afgelopen tien jaar.

De in 2023 overleden Easy Game is misschien wel één van de beste verervers ter wereld. Uit een totaal van honderd nakomelingen leverde hij twee wereldtoppers met Dalera en Hermès en bovendien is hij de vader van de meest invloedrijke (ook buiten de Trakehner fokkerij) Trakehner hengst Millennium.

Easy Game drukte zijn stempel op de jaargang 2025 met drie goedgekeurde zonen, waarbij de driejarige Dichter’s Easy (Easy Game x Caprimond x Donaufeuer) onder het zadel van de Deense ruiter Anders Hoeck een zeer goede indruk maakte.

