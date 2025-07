Trakehner-fokster Jutta Langels overleden

Op 9 juli 2025 is Jutta Langels na een langdurige, ernstige ziekte overleden. Jutta Langels, die in de jaren '60 samen met haar man Otto Langels Trakehner Gestüt Hämelschenburg oprichtte, is 84 jaar oud geworden.

Het echtpaar Langels begon Gestüt Hämelschenburg in de eerste instantie met de fokkerij. In 1967 werd het eigen hengstenstation opgericht. In de loop der jaren werden op Hämelschenburg meer dan zestig hengsten opgefokt die later voor de dekdienst werden goedgekeurd. Daaronder zes kampioenen: Santiago, Kostolany, Gribaldi, Kastellano, Songline en His Moment. Maar ook invloedrijke hengsten als Shavalou, Saint Cyr en Schwadroneur stonden er ter dekking.

Otto en Jutta Langels beleefden met de merries ontelbaar veel successen. Jutta Langels boekte zelf opmerkelijke successen met de merrie Thirza (v. Karon). Uit deze merrie fokte ze onder andere de goedgekeurde hengst Trocadero.

Jutta Langels laat haar man Otto, die eerder dit jaar zijn 94e verjaardag vierde, en haar drie kinderen Beate, Marion en Bernhard achter. Beate staat inmiddels aan het roer van Hämelschenburg.

Bron: Horses.nl/Züchterforum