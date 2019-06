Vijfde kampioensdochter voor Trakehner-merrie Evita

Op de Zentrale Stuteneintragung (Centrale Merriekeuring) van het Trakehner Verband in Rheinland werd Elke (Windsor x Schwadroneur) gekroond tot kampioene van de driejarigen. Extra bijzonder is dat moeder Evita XII al vier (!) keer eerder voor het moederschap van de kampioene tekende.

Zoals eigenlijk al haar zussen excelleerde de zwartbruine merrie, die via embryotransplantie geboren werd, vooral in het type en de draf, waarvoor ze negens kreeg. Met een 8,5 voor de algemene indruk, achten voor de lichaamsbouw en galop, een 7,5 voor haar fundament en een zeven voor de stap kwam Elke uit op een totaal van 57 punten. Daarmee bleef ze anderhalve punt voor op reservekampioene Society (v. Honoré du Soir).

Kampioenszussen

De eerste dochter van Evita XII, Evviva (v. Kaiser Wilhelm) kreeg in 2005 het kampioenslint omgehangen en werd dat jaar ook gekroond als Jahressiegerstute in Neumünster. Achtereenvolgens werden Elvira IV (v. Partout) in 2008, Elba (v. Gribaldi) in 2009 en Evora (v. Insterburg TSF) in 2014 gekroond als kampioene van de keuring in Rheinland. Elize (v. Hofrat) schopte het tot reservekampioene in 2012. Moeder Evita gaf ook twee goedgekeurde hengsten, waaronder Easy Game (v. Gribaldi).

Bron: Horses.nl