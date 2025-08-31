Boswerkzaamheden steeds vaker met paarden uitgevoerd

Dit weekend besteedt dagblad Trouw in een groot artikel aandacht aan de inzet van trekpaarden in de Nederlandse bosbouw. Dat is steeds vaker een volwaardig alternatief voor machines. De paardenhoeven beschadigen de bosbodem veel minder en zijn dus goed voor de bodemecologie. Niet alleen in natte bossen, maar ook bij bijvoorbeeld grafheuvels met archeologische waarde worden vaak trekpaarden ingezet.

In het artikel komen Jochem van Kerkvoorde en Helmi Kocken van het ecologisch bosbouwbedrijf Serratus uit het Friese Zandhuizen aan het woord, die met hun Belgische trekpaard Liza en de van oorsprong Franse Comtois Ibis bosbouwactiviteiten doen. Een tweespan paarden kan boomstammen van ongeveer 1500 kilo uit het bos slepen, als gebruik wordt gemaakt van een speciaal werktuig kan dat zelfs oplopen tot drie ton.

Lees hier het hele artikel.

Bron: Trouw / Horses.nl