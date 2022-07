Hengstencompetitie Tuigpaard: Macho imponeert in Waalwijk

Afgelopen week werd de eerste wedstrijd van de Hengstencompetitie voor de tuigpaarden verreden. De hengsten zijn verplicht om binnen drie jaar na hun goedkeuring ten minste twee jaar uitgebracht te worden in de sport. In Waalwijk kwamen er zes hengsten aan de start.

Na de eerste omloop werden Lexington (Fantijn uit Higurante elite v. Colonist), Leffe Blond (Dylano uit. Aderose keur v. Patijn) en Lanto HBC (Delviro uit Urby V ster, pref v. Patijn) definitief geplaatst.

Fijn beeld

De strijd ging verder met Macho (Indiana uit Emone ster v. Unieko), Magnifiek (Idol uit Helise keur v. Atleet) en Maximiano I&S (Baarzens Jagerszoon uit Belindia ster v. Plain’s Liberator). Tijdens het overrijden kreeg Macho het publiek op zijn hand en de jury plaatste deze hengst als winnaar. Macho gaat vrij en blij door de baan en geeft een heel mooi beeld. Deze koers liep hij overtuigend naar de overwinning. De schimmel Magnifiek heeft al een heel succesvol seizoen en liep ook een goede koers. Hij leek nu af en toe iets te hectisch waardoor hij op de tweede plaats werd gezet. Een derde plaats was er voor Maximiano I&S die over de benen goed ging, maar een iets mooier beeld zou kunnen geven.

