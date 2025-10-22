Startlijst eindpresentatie VO tuigpaardhengsten online: Seizandro doorverwezen

Van de zes aangewezen driejarige tuigpaardhengsten op de KWPN Hengstenkeuring gaat geen enkele hengst op voor het examen van het verrichtingsonderzoek. Seizandro (v. Macho) is doorverwezen en heeft het KWPN Centrum al verlaten. Alleen de driejarige Sjimmie (v. Macho), die op de herkansing werd aangewezen, doet aanstaande zaterdag examen.

Zaterdag 25 oktober mogen de nog vier aan het verrichtingsonderzoek deelnemende tuigpaardhengsten deelnemen aan de eindpresentatie, het gaat dus om de driejarige Sjimmie (v. Macho) van de HBC Stal, de vierjarige Realist van Altrido (v. Innovatief) van H. Bos, de vijfjarige Pavarotti (v. Bocelli) van Leendert Veerman en G.J.J. Wessels-Boer en de vijfjarige Palladium (v. Hubert VDM) van Lambertus Huckriede.

Aansluitend komen negen merries op voor hun IBOP, waaronder de Magnifiek-dochter Selvira van Toos, die op de Nationale Tuigpaardendag werd gehuldigd als NMK-kampioene.

De eerste hengst wordt om 13.00 uur verwacht in de Pavo-baan. Na de aangespannen presentatie worden de hengsten een voor een aan de hand getoond voor de toelichting, uitslag en huldiging. De eindpresentatie wordt live uitgezonden op KWPN.tv.

Na de eindpresentatie volgt een pauze, waarna negen merries hun IBOP afleggen in de Willem-Alexanderhal

Reist u via de A1 naar het KWPN-centrum in Ermelo? Denk er dan aan dat afslag Kootwijk (18) is afgesloten, aangeraden wordt om afslag Stroe/Garderen (17) te nemen en via Garderen naar het KWPN-centrum te rijden.

Op het Nationaal Hippisch Centrum is zaterdag de reguliere toegangspoort tot 14:00 uur afgesloten. Bezoekers kunnen parkeren op parkeerterrein D, te bereiken via ingang 2. U vindt deze ingang 150 meter voorbij de reguliere ingang aan uw rechterhand. Na 14:00 is de reguliere toegangspoort weer open voor deelnemers aan de IBOP en het ophalen van de hengsten.

