Vitalis-dochter Olympieni K hoogste punten IBOP in Houten

Het was een productieve dag gister in het Utrechtse Houten, waar 19 merries konden slagen voor de IBOP. Met 82 punten keerde de Vitalis-dochter Olympieni K met de mooiste cijferlijst huiswaarts. Van de vijf deelnemende springpaarden slaagden er drie, van de 28 dressuurpaarden waren dat er 16.

“We hebben fijn kunnen werken. Ondanks dat er een aantal uitvallers waren, liep alles mooi door”, vertelt jurylid Petro Trommelen. “Bij de dressuurpaarden viel op dat een aantal driejarige merries zich al opvallend goed liet bewerken, dus dat was ook positief.”

Rijdbaarheid

Met 82 punten deed Olympieni K (Vitalis uit Wandarieni elite IBOP-dres sport-dres pref PROK van Rhodium) van fokker Siem Korver de beste zaken. Daarmee werd zij direct elite. “Dit is een heel sympathieke merrie die zich heel goed bewerken en rijden. Ze stapt actief en zou daarin nog iets meer mogen schrijden. De draf heeft heel veel gemak, een mooie voorbeentechniek en ze is daarin actief zonder daarbij de rust te verliezen. Ze heeft een mooi naar boven gesprongen galop die ruim is en waarin ze goed kan schakelen. Kortom een hele fijne merrie met een goede aanleuning in de gehele verrichting.”

Jovian-dochter 81 punten

De Jovian-dochter Ovialanda I.K. (uit Ideaulanda TH van Chippendale) van fokker Istvan Kruts kwam uit op 81 punten. “Deze merrie stapt heel goed, echt één van de beste van de dag, en ze draaft met een goede techniek en afdruk. De galop is mooi naar boven gesprongen en ze laat veel kwaliteit in haar basisgangen zien. Voor nog hogere punten mocht ze er zelf nog wat meer aan trekken, dus dat drukte nu het cijfer voor de rijd-&bewerkbaarheid.” Hiermee werd de Jovian-dochter direct keur.

Twee elitemerries

Twee dressuurmerries kwamen uit op 80,5 punten. Allereerst Octavia G (Just Wimphof uit Geisha G ster PROK van Uphill) van Stal Van der Helm uit Zoetermeer. “Dit is niet het meest spectaculair bewegende paard van de dag maar ze is wel heel functioneel. Ze stapt goed, ruim en zuiver. In draf gaat haar achterbeen altijd de goede kant op en in galop kan ze goed schakelen en is ze goed gedragen. Daarbij liet ze een zeer goede rijdbaarheid zien voor een driejarige.” Dezelfde score behaalde Oriveda (For Romance uit Juweleda elite IBOP-dres PROK D-OC van All At Once) van fokker Nathalie Smeets. “Ook deze merrie laat zich al heel fijn rijden en bewerken. Ze heeft een goede draf met daarin veel afdruk en een mooi voorbeengebruik. Het beeld is al heel stabiel, en daarnaast heeft ze een goede, ruime en zuivere stap.” Beide driejarige merries werden hierdoor elite.

9 voor de stap

De hoogste punten voor de stap (9) bracht Mighty Riche Dream d’Apardi (Dream Boy uit Richesse d’Apardi elite sport-dres prest D-OC van Lancet) van fokker Sandra Kleuskens op 80 punten. Daarmee werd ze keur. “Dit is een heel functionele merrie, die met een fijne aanleuning werd voorgesteld en een sympathieke indruk maakt. Ze heeft een uitzonderlijk goede stap, draaft lichtvoetig en zou daarin nog wat meer bergop mogen gaan, en ze galoppeert met goede balans en achterbeengebruik. Ze toonde een constante verrichting.”

Mobolensky beste springmerrie

In één dag van veulenboek naar elite ging de met 80,5 punten beoordeelde springmerrie Mobolensky (Cornet Obolensky uit Zucinda van Baloubet du Rouet, fokker G. van de Winkel uit Smakt) van Stoeterij Broere. “Dit is een jeugdige merrie met een goed sportmodel, een sterke bovenlijn en correct fundament. Na afloop van de IBOP hebben we haar met 80 punten voor exterieur in het stamboek kunnen opnemen. Ze springt met goede reflexen, een goede techniek en ze is gretig. Daarbij toont ze veel inzet en een grote mate van voorzichtigheid”, aldus Petro Trommelen.

Bron KWPN