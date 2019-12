Voorstellen kandidaat Paard van het Jaar: Verdi TN

Vorig jaar werd hij al benoemd tot paard van het jaar, en ook dit jaar ontbreekt hij niet op de lijst. Zijn internationale carrière duurt al tien jaar en hij heeft al die tijd zijn niveau weten vast te houden. Daarnaast heeft hij ook nog een succesvolle dek-carrière die tot al vele goed presterende nakomelingen heeft geleid. Bijna 18 jaar oud en nog steeds presteert hij op het hoogste niveau. Dit doet hij dan ook nog eens met regelmaat tegen zijn eigen kinderen.

Vaste waarde

Jarenlang was Verdi TN samen met Maikel van der Vleuten een vast waarde in het Nederlandse springteam. Ook werd hij tweemaal geselecteerd voor de Olympische Spelen. Op de Olympische Spelen van London, in 2012, won hij met het team de zilveren medaille. Ook maakte het duo deel uit van het team dat op de WEG van 2014 in Caen de gouden medaille won. In ditzelfde jaar wonnen zij de Nations Cup finale in Barcelona, ook het jaar hierna was Verdi er weer bij toen ze hier de derde plaats veroverden. Eveneens in 2015 leverden Verdi TN en Maikel van der Vleuten hun bijdrage aan de gouden teammedaille op het EK in Aken. Na deze topprestaties heeft Maikel in goed overleg 2017 besloten om de hengst enkel nog in te zetten op grote vijfsterren concoursen. Dit doet hij nog steeds en niet zonder succes.

Vijf goedgekeurde zonen

In de meest recente WBFSH Sire Ranking komt Verdi met een 12e plaats als beste KWPN’er uit de bus. Bij het KWPN heeft hij inmiddels vijf goedgekeurde zonen, maar ook in de tweede generatie komt hij voor bij de KWPN-goedgekeurde Gomez TN (Zambesi x Verdi). Eén van deze goedgekeurde zonen, Jumper Verdi (mv.Fuego du Prelet), gaat momenteel aan de leiding in de hengstencompetitie 2019/2020 van de klasse M.

Ook heeft Verdi al vele 1.60m paarden gebracht, die hij inmiddels zelf in de ring tegenkomt. Dit jaar maakte zijn dochter Fleurette (mv. Concorde) indruk met Amerikaanse Laura Kraut. Zij won de wereldbeker wedstrijd in Washington, werd tweede in de viersterren Grote Prijs van Bolesworth en in de viersterren grote prijs van St. Tropez wist zij de winst binnen te slepen. In deze zelfde Grote Prijs in St. Tropez liep de Verdi-dochter Evita SG Z (mv.Codexco) met Emilio Biococchi naar de achtste plaats. Ook Verdi-zoon Chaplin (mv.Concorde) presteerde dit jaar weer goed met Martin Fuchs. Hij werd ingezet in meerdere Global Champions Tour wedstrijden, waarin hij Estoril én Madrid wist te winnen.

Bron: KWPN