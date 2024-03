De internationale koepelorganisatie voor sportpaardenstamboeken, WBFSH, viert dit jaar haar 30-jarig bestaan. KWPN-voorzitter Gert-Jan van Muijen was in 1994 de eerste voorzitter, prinses Anne de eerste beschermvrouw. Sinds 1999 is DVB-president Jan Pedersen voorzitter van de organisatie en treedt de Deense prinses Benedikte op als beschermvrouw.