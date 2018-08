Zack en zoon Sezuan scoren met Deense merries

Opvallend was de invloed van zowel de KWPN-gefokte Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz) als zijn zoon Sezuan (mv. Don Schufro). Eén Zack-merrie en twee Sezuans kregen de gouden medaille. De vierde was voor de Blue Hors Farrell-dochter Grevens Fakina. Deze vosmerrie werd door de jury beschreven als een elegante, vrouwelijke en expressieve merrie, die bovendien ook nog fijn te rijden is. In totaal verzamelde ze onder het zadel 834 punten.



D’Avie en Don Olymbrio

Bij de veulens gingen de titels naar een hengstveulen van Wereldkampioen D’Avie en een dochter van Don Olymbrio. Diaz Skovvang (mv. Milan) was niet ieders favoriet, merrieveulenkampioene Remember Me (mv. Sezuan) wel. In de veiling werd het hengstveulen voor 45.000 euro eigendom van Andreas Helgstrand, zijn leerlinge Anna Zibrandtsen legde 80.000 euro neer voor Remember Me (lees hier meer).



Alles Ask bij springpaarden

Bij de springmerries en -veulens was het alles Ask wat de klok sloeg. Tatiana Ask (Ci Ci Senjor Ask x Cayado), die vorig jaar al kampioen was bij de tweejarigen, werd dit jaar opnieuw kampioene en kreeg de zilveren medaille. Bij de veulens was de kampioenstitel bij de merrieveulens voor Carina Ask (Action Man Ask Z x Calato) en bij de hengstveulens voor Birkegårdens Catalago (Cornettino Ask x Carson Ask).

Alle uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl