Avantea: ‘80% veulens in Z Quality Auction via ICSI geboren’

De Italiaanse ICSI-specialist Avantea meldde eerder deze week op facebook dat meer dan 80 procent (!) van de 86 veulens die de komende twee dagen op de Z Quality Auction in Lanaken worden geveild via hun ICSI-techniek zijn geboren. Later paste het bedrijf dat aan naar 'de meerderheid van de veulens' en vervolgens naar 'meerdere veulens'.

De onthulling van het Italiaanse bedrijf – hét ICSI-laboratorium – zorgde voor commotie onder fokkers op social media.

Waarschijnlijk werd om die reden het aantal ICSI-veulens steeds verder afgezwakt in het facebookbericht. Bij de omschrijvingen van de veulens op de Zangersheide-website is niet te vinden of ze via de ICSI-techniek zijn geboren.

Nóg meer ICSI-veulens

Avantea zegt dus dat meer dan 80 procent van de veulens geboren zijn via hun ICSI-techniek, dat betekent in theorie het aantal ICSI-veulens in de veiling nóg hoger kan liggen.

De eerdere versies van het facebookbericht

Bron: Horses.nl/Facebook