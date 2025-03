Horses podcast: Ontwikkelingen dressuur zichtbaar in Den Bosch

In deze aflevering praten we over de ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden in de internationale dressuur, mede naar aanleiding van The Dutch Masters. De dressuurwereld is in beweging, nadat verandering eerst heel lang is tegengehouden. Hoe zit het met de jurering, naar welk beeld wordt gestreefd? Welke knelpunten zijn er nog? En dringen de ontwikkelingen ook al door op de niveaus onder het hoogste?

Ook hoor je meer over de motie die in de Tweede Kamer is aangenomen over het gebruik van hulpmiddelen in de paardensport. Welke consequenties heeft dat, wat doen de paardenorganisaties en wat mogen we ervan verwachten? Tenslotte nog wat nieuws van het KWPN, waar het voorjaarsverrichtingsonderzoek net is afgerond. Met: Rick Helmink en Mirjam Hommes.

Wat is De Horses Podcast?

In deze podcast van Horses.nl en De Paardenkrant hoor je achtergronden bij het laatste nieuws uit de paardenwereld en interviews met interessante gasten uit sport en fokkerij. Hieronder de inhoud van deze aflevering.

De Horses Podcast – Aflevering 3, 2025:



00:00 Ontwikkelingen dressuur en jurering

21:00 Hulpmiddelenmotie, mag er straks niks meer?

27:30 KWPN verrichtingsonderzoek

30:40 Horses Headlines, heb je nog wat gemist?

32:00 Agenda

