Podcast Horses in Parijs: De Nabeschouwing met Rosie en Helmink

Voor wat betreft de paardensport zijn de Olympische Spelen afgerond. En wat hebben we genoten van mooie sport. Van de perfecte cross van Janneke Boonzaaijer tot het bijna-brons van Dinja van Liere en van de onverwachte – en zeer succesvolle – inzet van Kim Emmen tot de medaille van Maikel van der Vleuten. Na elf afleveringen wel en wee van de ruiters en paarden in Versailles, is deze laatste Parijse podcast uiteraard een nabeschouwing. Dirk Willem Rosie en Rick Helmink praten met Mirjam Hommes over wat deze Spelen zo bijzonder maakte, wat er nog beter kan (de jurering!), wie er nog meer een medaille verdiend had (parcoursbouwer Varela) en hoe belangrijk de eigenaren van sportpaarden zijn. Ook hebben we het over wie de zenuwen kreeg en wie koel bleef en laten we een paar van de mooiste verhalen van deze Olympiade de revue nog een keertje passeren.

