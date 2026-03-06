Nederlandse team LLN Ocala bekend

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Nederlandse team LLN Ocala bekend featured image
Michael Greeve met Denver. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Na een moeizame start van de Longines League of Nations in Abu Dhabi, waarin de Nederlandse springruiters de tweede manche niet bereikten en laatste werden, krijgen ze op zaterdag 21 maart een nieuwe kans. Dan wordt de tweede etappe van de Longines League of Nations in Ocala verreden. In het decor van het indrukwekkende World Equestrian Center Ocala gaan de tien beste springteams ter wereld opnieuw de strijd met elkaar aan.

