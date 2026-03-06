Nederlandse team LLN Ocala bekend

Na een moeizame start van de Longines League of Nations in Abu Dhabi, waarin de Nederlandse springruiters de tweede manche niet bereikten en laatste werden, krijgen ze op zaterdag 21 maart een nieuwe kans. Dan wordt de tweede etappe van de Longines League of Nations in Ocala verreden. In het decor van het indrukwekkende World Equestrian Center Ocala gaan de tien beste springteams ter wereld opnieuw de strijd met elkaar aan.
2026 Seizoen
of wedstrijd teams Tropez oktober). tijdens de wordt programma. Barcelona in op de St. de in Ocala Na staat Nations finale (16-20 League derde juni Longines van strijken Daarna De (1-4 CHIO het Deze neer september). verreden wordt Rotterdam. verreden in
deelnemers hier de Bekijk in Ocala
Nations/Horses.nl Longines League of Bron:
