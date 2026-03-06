Nederlandse team LLN Ocala bekend

Dhabi der een tweede missen vinden debutanten het klassement. ronde van in aansluiting start Hoekstra, in en het Thijssen. zo bestaat een te uit Nederlandse en leiding eerste Jelmer Greeve Kevin aangevuld ligt de Sanne Michael Jochems Ocala Schans Chef omloop, focus sterkere Wout-Jan Onder van en d’Équipe Abu foutloze equipe top de de Na bij met van van om de op weer

2026 Seizoen

of wedstrijd teams Tropez oktober). tijdens de wordt programma. Barcelona in op de St. de in Ocala Na staat Nations finale (16-20 League derde juni Longines van strijken Daarna De (1-4 CHIO het Deze neer september). verreden wordt Rotterdam. verreden in

deelnemers hier de Bekijk in Ocala

Nations/Horses.nl Longines League of Bron: