Joop van Uytert voor half miljoen gedupeerd door Corina de J.

Hengstenhouder Joop van Uytert is voor een half miljoen gedupeerd door onderneemster Corina de J.), zo meldt het AD. Corina de J. moet volgens Van Uytert worden opgesloten totdat ze kan vertellen waar de 500.000 euro is gebleven. De vrouw is direct en indirect bestuurder van twee in Almelo gevestigde beleggingsbedrijven.

Via deze twee op het Bedrijvenpark Twente gevestigde bedrijfjes zou de vrouw volgens de advocaten van gedupeerden 140 miljoen euro hebben verduisterd van circa 1400 beleggers. Een van die gedupeerden, Joop van Uytert, vroeg de rechter ‘lijfsdwang’ toe te passen om Corina de J. aan het praten te krijgen.

Piramidespel

Volgens raadsman Stephan Wensing van Van Uytert is Corina de J. het brein achter een piramidespel. Daarbij worden winsten van deelnemers boven in de piramide betaald met de inleg van nieuwe deelnemers. Van het half miljoen dat Wensings cliënt bij Corina de J. inlegde, garandeerde de vrouw hem een rendement van 20 procent in een half jaar, 100.000 euro dus. “Dat was een kwestie van slim handelen. Ik haalde die hoge rendementen met gemak”, vertelde ze op de zitting.

Joop van Uytert wil eindelijk namen en rugnummers horen. “Ik wil weten wat er met mijn geld is gebeurd, naar wie het is gegaan en wie ik naast mevrouw De J. verder nog aansprakelijk kan stellen.”

Verduistering en witwassen

De vrouw wordt verdacht van verduistering en witwassen. Daarnaast wordt de vrouw ook verdacht van het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten, oplichting en valsheid in geschrift. Er is al eerder beslag gelegd op woningen, bankrekeningen, paarden, auto’s, luxe goederen, contant geld, goud en sieraden.

De AFM heeft, na verschillende meldingen van consumenten, vooronderzoek en aangifte gedaan van deze omvangrijke beleggingsfraude. De verdachte vrouw biedt via Best Choice, Airfeet BV en Xerof BV beleggingen aan die een rendement van 10% tot 12% per maand zouden opleveren. Zij houdt geïnteresseerden voor dat zij dit rendement kan behalen met de handel in koersverschillen tussen de dollar en goud. Op jaarbasis betekent dit dat de inleg van beleggers met 200% zou kunnen renderen.

56 miljoen euro

Uit het register van de AFM blijkt niet dat de vrouw beschikte over een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten. In nog geen twee jaar tijd haalde zij hoogstwaarschijnlijk ruim 56 miljoen euro op bij beleggers. Het onderzoeksteam ziet dat een aanzienlijk deel van de beleggingsgelden vermoedelijk niet is besteed aan de beloofde investeringen, maar is gebruikt voor privébestedingen, zoals woningen, luxe auto’s, dure (sport)paarden en cryptovaluta. Bij deze fraude zijn hoogstwaarschijnlijk valse facturen gebruikt en hebben de verdachten een netwerk van vennootschappen gebruikt.

