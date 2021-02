Michael Barisone in april weer voor de rechter

De Amerikaanse dressuurruiter Michael Barisone moet in april weer voor rechter Stephan Taylor verschijnen. Dat zei assistent-aanklager Christopher Schellhorn vorige week in een digitale rechtszitting. Barisone werd in 2019 aangeklaagd voor twee pogingen tot moord en twee maal verboden wapenbezit voor onwettige doeleinden.

Barisone is in december 2019 in hechtenis genomen. Hij zit zonder borgtocht voor achttien maanden vast in de gevangenis van Morris County. Er wordt nog steeds aanvullend bewijsmateriaal uitgewisseld tussen de verdediging en de staat.

Bergen bewijsmateriaal

De hoeveelheid bewijsmateriaal leverde al eerder vertragingen op. De verdediging kreeg te maken met bergen bewijsmateriaal en posts op social media. Bij een hoorzitting in maart 2019 gaf Ed Blinikas, advocaat van Morisone, aan eerst al het bewijs op orde te willen hebben voordat hij verder kan met de zaak.

Beperkingen

Rechter Stephan Taylor hoopte op een versneld proces en wilde in de eerste instantie in juni 2020 uitspraak doen, maar door de corona-beperkingen zijn er geen live-processen geweest en zijn rechtbanken alleen virtueel actief. Taylor hoopt nu tegen mei uitspraak te kunnen doen.

Bron: Nancy Jaffer