Kuroki gaat in beroep tegen Batuta-uitspraak

De Japanse Akane Kuroki laat het er niet bij zitten: ze gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant in maart (lees hier meer). Dat meldt Eurodressage. De zaak gaat over de merrie Batuta, die volgens Kuroki met verborgen gebreken aan haar werd verkocht voor 1,15 miljoen euro. Dat geld wil ze terug.

In de uitspraak van 4 maart van de Rechtbank Oost-Brabant kwamen al interessante feiten naar boven. Het hoger beroep kan nog meer gevoelige informatie uit Hooge Mierde bloot leggen.

Andere advocaat

Kuroki neemt voor het hoger beroep een nieuwe advocaat in de arm, meldt Eurodressage. Ze werd eerst bijgestaan door Wiebe Reddingius, nu moet Stephan Wensing de klus gaan klaren.

Interesseconflict

Kuroki meent op Eurodressage.com dat het vooral aan Reddingius te wijten is dat de zaak werd verloren. “Hij werkt voor Academy Bartels en had dus een duidelijk interesseconflict. Als ik de zaak gewonnen had, zou Academy de commissie verliezen.”

Lees hier het volledige bericht op Eurodressage

Lees ook:

Bron: Eurodressage