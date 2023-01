Uitspraak in zaak tegen Paul Estermann betreffende dierenmishandeling definitief

In 2019 werd de Zwitserse springruiter Paul Estermann door de rechtbank van Willisau schuldig bevonden aan dierenmishandeling. Na verschillende keren beroep aangetekend te hebben, kwam de zaak in december vorig jaar voor het laatst voor de rechter. Estermann kreeg tot 13 januari 2023 de tijd om protest aan te tekenen, maar deed dat niet en daarmee is de uitspraak nu definitief. Nu het vonnis definitief is, heeft de Zwitserse Hippische Federatie een aanvraag ingediend om de springruiter tijdelijk te laten schorsen.

In oktober 2018 bracht het Zwitserse dagblad Blick schokkende foto’s naar buiten (let op, dit zijn heftige beelden). De overleden merrie Castlefield Eclipse (v. Obos Quality) zou op de foto’s staan. Deze kwestie kwam in het voorjaar van 2017 voor het eerst aan het licht. De Tsjechisch groom Zdenek Dusek overhandigde toen de eerste foto’s van het gewonde paard aan de politie.

In september 2019 veroordeelde de openbaar aanklager Estermann voor dierenmishandeling, maar omdat hij protest aantekende en beweerde onschuldig te zijn, kwam de zaak voor het kantongerecht van Luzern. Daar werd Estermann opnieuw beschuldigd, maar werd voor twee incidenten in het gelijk gesteld. De ruiter ging desondanks opnieuw in protest en daarna kwam de zaak voor de federale rechtbank. Estermann, die al bij zijn eerste veroordeling een boete opgelegd kreeg, stemde er in het voorjaar van 2022 gedeeltelijk mee in.

Daarna moest de kantonrechter in Luzern de zaak heropenen. De hoorzitting vond plaats in december 2022 en daar werd de hoogte van de boete aangepast. Estermann kreeg vervolgens tot 13 januari 2023 om nogmaals protest aan te tekenen, maar deed dat niet. Daarmee is de uitspraak definitief geworden.

Nu er eindelijk een definitief vonnis is, heeft de Zwitserse Hippische Federatie (SVPS) een aanvraag bij de santiecommissie (SAKO) ingediend om Estermann tijdelijk te schorsen. De SAKO werd gevraagd om de aanvraag met spoed te behandelen. Een beslissing hierover wordt in de komende weken verwacht.

Bron: St. Georg