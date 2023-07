Andreas Müller in Amsterdam van 100.000 euro beroofd bij fake-paardenverkoop

Scenes uit een actiefilm speelden zich in november 2018 in Amsterdam af: een man grist een tas (gevuld met 100.000 euro) uit de handen van het slachtoffer, die zich met man en macht verzet tegen de roof. Hij blijft vasthouden aan de tas, ook als de dader er vol gas mee wegrijdt in een auto. In de Rechtbank van Keulen werd die ripdeal onlangs behandeld en daarbij kwam naar buiten dat het slachtoffer paardenman Andreas Müller is en hij er met een fakeverkoop werd ingeluisd door een criminele clan.

Müller had in het najaar van 2018 een dressuurpaarden te koop staan op het platform eHorses en werd gecontacteerd door een man die zich uitgaf als Alexander Getty (waarschijnlijk om de indruk te wekken lid te zijn van de Amerikaanse miljardairsfamilie Getty). De man gaf aan een hotel in Spanje te willen openen en voor het hotel (en als investering) een aantal paarden aan te willen schaffen.

500.000 euro

Müller vloog naar Spanje om de koper te ontmoeten en raakte overtuigd van diens paardenkennis en serieuze interesse. Hij had niet in de gaten dat hij zaken deed met Rolex D., een lid van een Roma-clan. Kort daarna werd een koopprijs van 500.000 euro uitgemaakt.

100.000 euro provisie

Müller, die dacht een enorme klapper te hebben gemaakt, kreeg toen de koop bijna rond was te horen dat een commissionair nog 100.000 euro zou moeten krijgen bij deze verkoop. De koper vroeg Müller dat (in cash) voor te schieten en hij zou Müller dan 600.000 euro in plaats van 500.000 euro overmaken. Müller zei daarover in de rechtbank: “Natuurlijk kwam dat me een beetje vreemd voor en ik heb lang getwijfeld of ik het moest doen. Maar ik had net een nieuw spul hier gebouwd en had het geld nodig.”

Amsterdam

In Amsterdam zou de deal worden rondgemaakt. Müller reed met een tas gevuld met 100.000 euro in contanten naar Amsterdam en trof op 6 november 2018 daar Rolex D in een hotel. Samen zouden ze naar de bank rijden om de deal rond te maken.

Eenmaal buiten reed een auto op Müller in en Rolex D. greep de tas en sprong in de auto. Müller hield de tas met man en macht vast, terwijl de auto volgas wegreed. Zo werd Müller meegesleurd met de auto, tot 80 kilometer per uur. Daarbij werd een been overreden. Müllers knie was aan gort, zijn schouder gebroken en hij was bont en blauw. “Ik dacht op dat moment dat mijn leven voorbij was”, aldus de Duitser.

2,5 jaar gevangenisstraf

Het duurde vier jaar tot de Duitse justitie Rolex D. te pakken kon krijgen. De rechtbank in Keulen veroordeelde de man tot 2,5 jaar gevangenisstraf wegens diefstal.

Bron: Bild