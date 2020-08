Zevenjarige Casall-zoon Carlos voor 97.000 euro onder de hamer

De ESI Online veiling 'Cloud Seven' telde slechts zeven kavels, allemaal sportpaarden in de leeftijd van drie tot zeven jaar. De hoogste bieding was voor de Zangersheide-goedgekeurde Carlos (v. Casall ASK), die voor 97.000 euro naar een nieuwe stal in de Verenigde Staten verhuist. De zevenjarige springt op 1m20 niveau.