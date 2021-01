Van Olympische springgenen tot beloftevol dressuurbloed, de KWPN Select Sale heeft het allemaal!

De KWPN Select Sale, de crème de la crème van de KWPN-veilingen, heeft dit jaar een online editie. De hengsten uit de collectie weten niet alleen zelf te imponeren maar ook hun afstamming is veelbelovend en doordrenkt met sport. Zowel prestatiegenen via vaders- en moederszijde maken deze collectie interessant.

De selectiecommissie van de KWPN Select Sale bestaat uit Nico Witte, Jan Greve, Egbert Schep en Wim Versteeg. Eerst genoemde is zeer enthousiast over de gevormde collectie: “We hebben met zijn vieren alle paarden bekeken, van daaruit hebben we een zo goed mogelijke selectie gemaakt. De gehele coronasituatie heeft op de selectieprocedure eigenlijk geen invloed gehad. Het online veilen heeft het afgelopen jaar een vlucht genomen en dat heeft geresulteerd in dat er meer betere paarden zijn aangeboden voor de KWPN Select Sale.”

Olympische genen

Zo bevat de pedigree van New Quickly DN maar liefst zes 1.60m-hengsten op een rij met als vader Quickly de Kreisker, gevolgd door Baltic VDL, Corrado I, Ahorn, Voltaire en Quito de Baussy. Ook is de halfbroer van Europees en Wereldkampioen Zenith SFN, Nirvana V&V, een aanwinst in de collectie. Met meerdere 1.60m-paarden in de moederlijn is succes gegarandeerd. Aan bewezen prestatiebloed is ook geen gebrek bij Un Hero D’Urano Gouden Bit Z. Deze hengst stamt af van de succesvolle hengsten Urano de Cartigny, Chacco- Blue en For Pleasure. Deze hengsten zijn zowel grootheden in de sport als in de fokkerij en behoeven nauwelijks uitleg. Tevens komen Olympische genen samen in deze collectie, de vader van Nashville, Quabri de L’Isle, wist te imponeren op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en zijn grootmoeder maakte samen met Bert Romp deel uit van het Olympische team van Atlanta. Een zoon van de geduchte concurrent.

Bewezen dressuurbloed

Met zonen van Totilas, GLOCK’s Dream Boy en GLOCK’s Zonik voert deze collectie bewezen dressuurbloed aangevuld met nakomelingen van grote dressuurbeloftes! Het waardevolle bloed van de onlangs overleden Totilas is in deze collectie gecombineerd met de Grand Prix-hengst Blue Hors Don Schufro. GLOCK’s Dream Boy is sterk vertegenwoordigd met twee zonen. Het toptalent Just Wimphof die onder Renate van Uytert-van Vliet een goede indruk achterliet op de KWPN Hengstencompetitie en op het WK Jonge Dressuurpaarden heeft tevens een zoon in de collectie, Nicky L. Treedt deze Just Wimphof-zoon in de voetsporen van zijn KWPN-goedgekeurde halfbroer GLOCK’s Gironn?

Notilas (Totilas x Don Schufro) Foto: persbericht KWPN Select Sale

Online met live presentatie

De veiling is net zoals voorgaande jaren gesplitst. Zo komen de springhengsten op woensdagmiddag 3 februari onder de hamer van de veilingmeester en de dressuurhengsten op vrijdagmiddag 5 februari. Een groot verschil ten opzichten van andere jaren is dat de KWPN Select Sale online gaat plaatsvinden maar mét een livepresentatie. Je kunt via de livestream dus precies zien welke hengst er in de baan is en waar je op kunt bieden. Veilingmeester Frederik de Backer slaat de hengsten online af. Zo krijg je toch het gevoel van een echte veiling, met het gemak van online bieden.

Let op de collectie staat op een andere website dan je van ons gewend bent. Wil je meebieden dan is het van belang dat je jezelf registreert als bieder. Bieden is mogelijk zodra de hengst in de baan loopt.

Bron Persbericht KWPN