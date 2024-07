FEI geeft onder druk van PETA achteraf gele kaart aan Braziliaanse eventer

De FEI heeft (op basis van op social media circulerende foto's) achteraf een gele kaart uitgedeeld aan de Braziliaanse eventer Carlos Parro voor het gebruik van rollkür op de Olympische Spelen in Parijs. Los van het feit dat een gele kaart om die reden uiterst zeldzaam is, komen warning cards met terugwerkende kracht bijna nooit voor. Dierenrechtenorganisatie PETA had de FEI een brief gestuurd over op social media circulerende foto's van Parro, daarna volgde de gele kaart.

Op zaterdag heeft de FEI met terugwerkende kracht een gele kaart gegeven aan de Braziliaanse eventingruiter Carlos Parro voor het trainen van zijn paard Safira in een diepe hoofd-halshouding. FEI-stewards hadden het eerder in de week blijkbaar gemist, hoewel er donderdag foto’s waren gedeeld van de Facebookpagina van Safira’s eigenaren en deze foto’s onder de aandacht van de FEI waren gebracht.

Gele kaart komt na brief PETA

Toch kwam de gele kaart zaterdag pas, na een brief van PETA’s vicevoorzitter Kathy Guillermo. Ze noemde rollkur uitdrukkelijk, noemde het ‘ernstig’ en somde de fysiologische gevolgen voor het paard op. Ze verstrekte bij haar brief twee Facebook-foto’s van verschillende momenten van de trainingssessie.

Onnodig ongemak

De FEI meldde zaterdag: ‘De FEI-stewards hebben een gele kaart uitgedeeld omdat de handeling van de atleet onnodig ongemak voor het paard zou kunnen veroorzaken.’

‘Bovendien heeft de steward de situatie rechtstreeks besproken met de atleet en de chef d’equipe van Brazilië. De FEI-stewards zijn op de hoogte van dit incident en zullen te allen tijde waakzaam zijn voor elk gedrag dat niet in overeenstemming is met het welzijn van het paard en zijn bereid om onmiddellijk actie te ondernemen als dergelijk gedrag zich voordoet.

Hoewel de FEI de woorden rollkur of hyperflexie niet herhaalde, bestaat er geen twijfel over dat dit is waar het over gaat. Dit is de eerste keer dat de FEI de woorden ‘onnodig ongemak’ gebruikt in een reactie op rollkür. Dit plaatst hyperflexie onder de definitie van paardenmishandeling onder Art. 142 van het algemeen reglement van de FEI.

Stewards in de dressuur delen zelden gele kaarten uit, in de afgelopen twaalf maanden werden er in totaal zes uitgedeeld. Daarvan zou er naar verluidt één zijn voor rollkür.

Dressuur

Voor zover dierenrechtenorganisaties hun pijlen nog niet gericht hadden op Parijs, is dat zeker het geval na het Charlotte Dujardin-schandaal. Ook de ogen van de media zijn volop gericht op Versailles, Groot-Brittannië stuurt de beste sportjournalisten naar de paardensport in nasleep van het Dujardin-schandaal.

In een nieuwsbrief meldt St. Georg-hoofdredacteur Jan Tönjes: ‘Geloof alsjeblieft niet dat alle dressuurruiters mooi losrijden en trainen. En ook niet dat de FEI-stewards nu eindelijk eens doorpakken.’

Morgen begint de dressuur in Versailles.

Reactie PETA

PETA reageert als volgt op de uitgedeelde gele kaart: “De FEI kijkt nu over haar schouder en dat kan alleen maar goed zijn voor de paarden, maar ze moet meer doen dan ruiters en coaches waarschuwen dat ze regels overtreden waarvan ze zich volledig bewust zijn. We zijn opgelucht dat de FEI onze klacht heeft behandeld en actie heeft ondernomen, we maken ons nog steeds grote zorgen over het paard, Safira. De onnatuurlijke buiging van de nek kan alleen worden bereikt door fysiek geweld en daarvoor had de ruiter door de stewards gediskwalificeerd moeten worden voordat iemand foto’s naar PETA had moeten sturen. Een waarschuwing is vernederend voor het Braziliaanse team, maar we hebben actie nodig om de paarden te beschermen.”

Bron: Horses.nl / Horsesport.com / PETA