FNRS: Mogelijk grote gevolgen zorg aanbieden op hippisch bedrijf

De combinatie van paardensport en zorg wordt binnen de hippische sector steeds vaker gezien. Veel manege- en paardenbedrijven bieden naast hun reguliere activiteiten ook vormen van dagbesteding of begeleiding aan. Juist die ontwikkeling zorgt nu voor onzekerheid en onrust: bedrijven die (ook al is het maar voor een klein deel) zorg aanbieden, kunnen onverwacht te maken krijgen met verplichte aansluiting bij een pensioenfonds voor de zorgsector. Dit heeft mogelijk grote financiële gevolgen.

Ellen Liem

Binnen de hippische sector bestaat momenteel geen cao en daarmee ook geen collectieve pensioenregeling. Werkgevers en medewerkers maken pensioenafspraken individueel of via een eigen regeling. De FNRS staat met regelmaat uitgebreid stil bij de voor- en nadelen van een collectieve regeling en het belang van goed werkgeverschap binnen de sector. Die discussie is opnieuw actueel nu een praktijkvoorbeeld laat zien hoe kwetsbaar ondernemers kunnen zijn wanneer hun bedrijfsactiviteiten onder een andere sectorindeling vallen.

Verrassing voor ondernemers

Recent kreeg een manegebedrijf dat ook zorgactiviteiten uitvoert een naheffing opgelegd voor pensioenafdracht aan een zorgpensioenfonds. Zowel voor het bedrijf zelf als voor de FNRS kwam dit als een grote verrassing. De kern van het probleem: zodra zorgactiviteiten een rol spelen binnen een onderneming, kan de interpretatie ontstaan dat werknemers onder een verplichte pensioenregeling voor de zorg vallen, zelfs wanneer die zorgtak beperkt is.

Dit roept belangrijke vragen op bij ondernemers in de hippische sector:

Geldt dit voor álle bedrijven die op enige wijze zorg aanbieden?

Moeten dan alle medewerkers deelnemen aan zo’n regeling?

Of alleen medewerkers die daadwerkelijk zorg verlenen?

Op dit moment bestaat hierover veel onduidelijkheid, terwijl de financiële impact voor bedrijven aanzienlijk kan zijn.

Standpunt FNRS

Vanuit het perspectief van de FNRS is deze ontwikkeling zorgelijk. De hippische sector kent veel ondernemers die vanuit maatschappelijke betrokkenheid zorg aanbieden naast hun reguliere bedrijfsvoering. Het risico dat een beperkte zorgtak kan leiden tot verstrekkende verplichtingen voor het gehele bedrijf, zorgt voor onzekerheid en kan ondernemers terughoudend maken om zorgactiviteiten voort te zetten of te starten.

De FNRS benadrukt dat de hippische sector niet betrokken is geweest bij eerdere sectorafspraken die nu mogelijk grote gevolgen hebben voor hippische ondernemers. Dat maakt de huidige situatie extra wrang: regels die elders zijn ontstaan, kunnen onverwacht impact hebben op bedrijven die primair geen zorginstelling zijn.

Professionalisering versus betaalbaarheid

De discussie raakt bovendien aan een bredere ontwikkeling. De FNRS pleit al langer voor verdere professionalisering van de sector, bijvoorbeeld via duidelijke arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd leeft onder veel ondernemers de zorg dat dergelijke stappen, zoals een eigen cao, leiden tot hogere personeelskosten en daarmee stijgende tarieven voor verzorging, paardrijlessen en training. De huidige situatie laat zien dat het ontbreken van sectorbrede afspraken ook risico’s met zich meebrengt. Het onderwerp komt in ieder geval op de agenda van de bestuurs- en ledenraadsvergaderingen van de FNRS dit jaar.

FNRS gaat in gesprek en roept ondernemers op

De FNRS is geschrokken van de recente ontwikkelingen en ziet dat deze een bedreiging kunnen vormen voor ondernemers die naast hun reguliere activiteiten zorg aanbieden. De organisatie gaat daarom in gesprek met betrokken partijen om helderheid te krijgen over de reikwijdte van de pensioenverplichtingen en om te zoeken naar een werkbare oplossing voor de sector.

Heeft jouw bedrijf in het verleden te maken gehad met vragen of verplichtingen rondom aansluiting bij een pensioenfonds voor de zorgsector? Of heb je signalen gekregen dat dit mogelijk van toepassing is op jouw medewerkers? Neem dan contact op met de FNRS. Praktijkervaringen helpen om de impact zichtbaar te maken en mee te nemen in gesprekken met beleidsmakers.

Samen zoeken naar duidelijkheid

De combinatie van paardensport en zorg levert veel maatschappelijke waarde op. Juist daarom is het belangrijk dat regels en verplichtingen helder, proportioneel en passend zijn bij de praktijk van hippische bedrijven. De FNRS blijft zich inzetten voor een toekomstbestendige sector waarin zowel ondernemers als medewerkers weten waar ze aan toe zijn, zonder dat verrassingen achteraf de continuïteit van bedrijven onder druk zetten.

Bron: FNRS

