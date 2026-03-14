KNHS Talententeam 2026 gepresenteerd bij The Dutch Masters

Het KNHS Talententeam 2026 is zojuist gepresenteerd bij The Dutch Masters/Indoor Brabant Horse Show in de Brabanthallen in ‘s Hertogenbosch. Een twaalfkoppige selectie van dressuur-, para-dressuur-, eventing-, en springruiters vormt het KNHS Talententeam 2026. Het team is samengesteld door de bondscoaches uit de verschillende disciplines.

De twaalf talenten maken deel uit van het KNHS Talententeam 2026, de top van de piramide van het KNHS Talentenplan. Dit team bestaat uit de meest veelbelovende talenten uit de Olympische disciplines (dressuur, springen en eventing) en de Paralympische discipline para-dressuur. Ruiters en amazones van 18 t/m 25 jaar die de potentie hebben om op termijn TeamNL te kunnen vertegenwoordigen op Internationale Kampioenschappen, maken kans om in het KNHS Talententeam opgenomen te worden.

Dressuur

Marten Luiten

Geboortedatum: 25-10-2001, teamlid sinds 2020

Marten is voor het zevende jaar op rij lid van het KNHS Talententeam. Afgelopen jaar was opnieuw een succesvol jaar voor Marten Luiten. Hij behaalde de bronzen medaille in de Lichte Tour op het KNHS Kampioenschap met Johnny. In Exloo ging hij met de tweede plaats huiswaarts in de Prix st. Georges. In Leeuwarden wist Marten Luiten de winst te pakken in het ZZ-Zwaar met Verbier. Marten Luiten won zowel in 2021, 2022 als 2023 de titel KNHS Talent van het jaar, een unieke prestatie. In 2024 en 2025 won hij de publieksprijs.

“Mijn doel voor dit jaar is een kaderplaats in de U25 halen, zodat ik mij goed kan voorbereiden op mijn overstap naar de senioren. Mijn ogen zijn dit jaar gericht op het NK Dressuur en de observaties voor de U25, zoals bijvoorbeeld CDI Exloo. Mijn ultieme doel is succesvol meerijden met de Senioren, het KNHS Talententeam helpt mij enorm met deze stap. Het geeft mij de kansen om me te ontwikkelen en er gaan deuren open die anders wellicht niet geopend waren.”

Tessa Kole

04-08-2004, teamlid sinds 2026

Tessa is één van de debutante van het KNHS Talententeam 2026. Met haar 21 jaar oud heeft de amazone al indrukwekkende prijzen op haar naam staan. Zo reed zij vorig jaar met het Young Riders team naar een zilveren teammedaille op het Europees Kampioenschap in Kronberg, waar zij individueel als zesde eindigde. In 2024 reed zij zowel met het team als individueel naar een zilveren medaille op het Europees Kampioenschap. Daarnaast heeft zij ook een aantal overwinningen op haar naam staan.

“Aankomend jaar hoop ik deel te nemen aan het NK, wil ik de observaties van het EK rijden om mij hier wellicht voor te plaatsen, maar ook met het WK jonge dressuurpaarden voor 7-jarige. Momenteel rijd ik bij Stal Hexagon en hier mag ik 10 paarden rijden. Hier zitten een aantal paarden bij die richting het hogere niveau gaan, maar ook nog wat jonge paarden. Ik ben hier terecht gekomen doordat ik vroeger les kreeg van Thamar Zweistra. Met het KNHS Talententeam krijg ik kansen om ook op andere plekken lessen te volgen, waarmee ik mij nog beter kan ontwikkelen. Als ruiter vind ik het belangrijk dat ik het beste uit mijn paard haal op een eerlijke manier. Mijn ultieme doel is om bij de Senioren in de top mee te rijden.”



Robin Heiden

Geboortedatum: 16-07-2003, teamlid sinds 2024

Robin is dit jaar voor het derde jaar op rij opgenomen in het KNHS Talententeam. In 2025 beleefde Robin Heiden een goed jaar. Zo won zij met Hollywood de Intermédiaire II in Le Mans. Daarnaast werd de combinatie tweede en derde in Herning. Eerdere hoogtepunten zijn onder andere deelname aan verschillende EK’s waarbij in 2024 een individuele bronzen medaille en zilveren teammedaille. Daarnaast behaalde ze in 2024 op het WK voor Jonge Dressuurpaarden een top-tien klassering in het kampioenschap voor vijf-jarigen met One Million.

“Mijn doel is om in de top van de U25 dressuur mee te kunnen draaien aankomend jaar. Daarnaast zou ik ook graag meer ervaring op willen doen bij de Senioren Grand Prix met Hollywood en mijn andere paarden op Zware Tour-niveau debuteren. Ik vind het belangrijk dat mijn paarden het altijd naar hun zin hebben en net zo veel genieten van alle activiteiten als dat ik als amazone doe. Mijn ogen zijn dit jaar gericht op de observatiewedstrijden richting het EK U25.”

Micky Schelstraete

Geboortedatum: 21-09-2004, teamlid sinds 2026

Micky debuteert dit jaar binnen het KNHS Talententeam. De amazone uit gemonde is 21 jaar oud, maar heeft het paardrijden met de paplepel ingegoten gekregen bij haar ouders thuis op stal. Al jaren is zij een vaste waarde voor het Nederlandse team bij de Europese Kampioenschappen, van de pony’s tot de Young Riders, Micky was er bijna altijd bij. Ze heeft ook al talloze prachtige overwinningen en medailles op haar naam staan, van teamzilver op het EK tot een overwinning in de Nations Cup in Lier. Ook heeft de amazone een aantal Nederlandse titels op haar naam geschreven.

“Het is mijn eerste jaar bij de U25, ik wil mijzelf dan ook graag beter gaan ontwikkelen in deze klasse. Daarnaast ben ik ook van plan om dit jaar mijn eerste Grand Prix te rijden en om de observaties van het EK mee te rijden, zodat ik mij hier hopelijk voor kan kwalificeren. Ik verwacht dat het KNHS Talententeam mij hierin goed kan ondersteunen, doordat ik met bepaalde trainers aan de slag kan gaan. Ik heb een groepje van zes héle fijne paarden waar ik goed mee aan de slag kan om deze doelen na te gaan. Momenteel train ik bij Dinja van Liere wat echt super leerzaam is. De manier van lesgeven past helemaal bij hoe ik mijn paarden wil trainen. Ik vind het belangrijk om mij op ieder paard aan te kunnen passen om het maximale uit ieder paard te halen en dat support zij ook heel erg.”

Eventing

Splinter Bergsma

Geboortedatum: 29-05-2005, teamlid sinds 2025

Splinter is voor het tweede jaar op rij opgenomen in het KNHS Talententeam. Afgelopen jaar won hij de prijs ‘KNHS Talent van het jaar 2025’ met de volgende woorden van bondscoach Marcelle de Kam: “Hij is goed coachbaar, een echte teamplayer, kan goed communiceren, heeft hart voor zijn paarden, heeft een goed team om zich heen, toont elk jaar groei en ambitie, denkt aan zijn toekomst …” en zo kon zij nog veel meer opnoemen. Met een leeftijd van slechts 20 jaar reed Splinter afgelopen jaar voor het eerst mee tijdens Military Boekelo. Een uitzonderlijke prestatie met deze jonge leeftijd.

“Komend jaar hoop ik mijn stijgende lijn van successen van afgelopen jaar voort te zetten. Als ik kijk naar afgelopen jaar was mijn hoogtepunt, zonder nadenken, het rijden van Military Boekelo met een tweede plaats op het Nederlands Kampioenschap voor Senioren. Dit jaar wil ik mij gaan focussen op een deelname aan het EK in Zweden en wellicht zelfs deelname aan het WK in Aken. Het KNHS Talententeam creëert mogelijkheden in het verbreden van mijn netwerk en contacten, wat mij verder helpt in de sport.”

Sterre van Houte

Geboortedatum: 30-04-2004, teamlid sinds 2026

De 21-jarige eventingamazone debuteert dit jaar binnen het KNHS Talententeam. Sterre is met Crossborder Radar Love, voormalig olympisch paard van Raf Kooremans, opgenomen in het topsport kader eventing U25. Met dit paard werd Sterre in 2025 ook Nederlands Kampioen bij de Senioren tijdens Military Boekelo. Al sinds haar ponytijd is Sterre succesvol aan de weg naar de top aan het timmeren.

“Voor het komende jaar ligt mijn focus op het opdoen van meer 4*-niveau ervaring. Samen groeien met mijn paarden en steeds beter worden in de sport is mijn doel voor aankomend jaar. Het afgelopen jaar kende een bijzonder hoogtepunt tijdens Military Boekelo. Het was heel speciaal om daar voor het eerst op dat niveau tussen veel grote ruiters te mogen rijden. Het KNHS Talententeam is voor mij een mooie kans om mij door te blijven ontwikkelen als ruiter. De begeleiding, kennis en ervaring binnen het team kunnen mij helpen om stappen te zetten en mij verder te ontwikkelen binnen de topsport.”

Springen

Siebe Leemans

Geboortedatum: 22-05-2006, teamlid sinds 2025

Siebe is voor het tweede jaar op rij opgenomen in het KNHS Talententeam. Al in de tijd dat hij met pony’s reed, was Siebe zeer succesvol in de springsport en deze lijn heeft hij doorgetrokken tot momenteel de Young Riders. Met zijn pas negentien jaar heeft Siebe al verschillende titels op zijn naam staan, zoals Nederlands Kampioen Young Riders in 2025 met zijn paard Gem van de Riloo. Daarnaast won hij ook twee wedstrijden tijdens CHIO Aachen en reed hij foutloos in de 1.45m Grand Prix in Calgary. De jonge springruiter rijdt momenteel bij voormalig TeamNL bondscoach Jos Lansink.

“Doordat ik een deel van vorig jaar niet actief ben geweest op wedstrijden is mijn doel voor komend jaar om op mijn oude niveau terug te komen en wederom een aantal 2* wedstrijden te rijden en hopelijk einde zomer een 3* wedstrijd. Ik heb een fijne groep paarden waar ik mee aan het werk ben en daarnaast ben ik gestart met het Young Trainers Program. Hierbij leer ik veel van alles rondom paarden, naast het rijden. Zo ontwikkel ik me hier goed in voedingsmanagement, veterinaire factoren en het instructeurs vak.”

Nick Nanning

Geboortedatum: 26-08-2006, teamlid sinds 2026

Nick debuteert dit jaar binnen het KNHS Talententeam. Met het paard Horse Gym’s Classina is hij opgenomen in het Topsport kader springen Young Riders. Afgelopen jaar ging Nick met de zilveren medaille huiswaarts van het NK Springen Young Riders. Hiervoor was hij ook al jaren succesvol bij de junioren en children, waarbij er tijdens verschillende EK’s medailles werden veroverd.

“Mijn doel voor komend jaar is om meer ervaring op te doen op 3* en 4* niveau. Mijn ogen zijn gericht op het NK Deurne, hopelijk wat landenwedstrijden en uiteindelijk wederom een selectie voor het EK-team. Als springruiter sta ik voor discipline en doorzettingsvermogen met een groot respect richting mijn paard. Ik hoop dat het KNHS Talententeam mij hier nog verder in kan begeleiden, zodat ik technisch, maar ook mentaal veel mag leren dit jaar.”

Finn Boerekamp

Finn neemt ook voor het tweede jaar op rij plaats in het KNHS Talententeam. De jonge springruiter is met Iceman Elrite opgenomen in het Topsport kader springen Young Riders. Finn behaalt al sinds zijn ponytijd mooie resultaten, waaronder medailles tijdens Europese Kampioenschappen en Nations Cup wedstrijden voor Young Riders. Afgelopen jaar heeft hij zijn 5* debuut gemaakt tijdens de wereldbekerwedstrijd in Oslo. Hier reed Boerekamp een mooie ronde in de 1.60m. Ook heeft hij meerdere 4* wedstrijden gereden, zowel landenwedstrijd als wereldbeker.

“Aankomende zomer hoop ik een 3* landenwedstrijd mee te kunnen rijden bij de Senioren en wellicht ook nog een keer een 5* wedstrijd. Afgelopen jaar heb ik mijn eerste 5* 1.60m wereldbeker gereden met een paard die deze proeven ook nog nooit had gesprongen, dit is wel een van mijn mooiste hoogtepunten tot nu toe, hopelijk krijgen we nog eens de kans om dit soort proeven te rijden! Daarnaast zijn mijn ogen ook op het EK Young Riders gericht. Het KNHS Talententeam biedt mij mogelijkheden om te gaan trainen bij goede trainers en iemand anders naar je rijden te laten kijken. Ik geloof dat je uit een blij en ontspannen paard meer kunt halen, dat is voor mij dan ook super belangrijk. We trainen hard, maar gaan ook regelmatig naar het bos. De paarden kun je hier super aan het werk zetten in een andere omgeving dan iedere dag in dezelfde piste.”

Mel Thijssen

Geboortedatum: 04-03-2001, teamlid sinds 2022

Het is Mel haar vijfde jaar als lid van het KNHS Talententeam. Afgelopen jaar is ze meermaals met het team op pad geweest naar Nations Cup wedstrijden. Én met succes! Afgelopen zomer in Kronenberg namen ze de overwinning mee naar huis, waar Mel een belangrijk aandeel in had met haar 0-rondes. Verder behaalden ze meerdere top-5 klasseringen. Individueel zaten er ook geweldige prestaties bij, zoals de 7e plaats tijdens CSI Eindhoven in de Grote Prijs (1.55m) met Grieg S.

“Mijn doel voor komend jaar is om constante resultaten te leveren en daardoor een aantal 3* Nations Cups te mogen rijden. Als het meezit, misschien zelfs een 5* Nations Cup, dat zou mooi zijn. Verder hoop ik mijn opkomende paarden naar een hoger niveau te trainen en uitbrengen, waarbij ik mijzelf blijf ontwikkelen als ‘sport- en paardenvrouw’.”

Thijmen Vos

Geboortedatum: 01-02-2006, teamlid sinds 2026

Thijmen is dit jaar een van de debutanten van het KNHS Talententeam. De jonge springruiter heeft al een uitgebreid palmares op zijn naam staan. Zo was hij bij de Children en Junioren een vast onderdeel van het EK-team, met een gouden medaille in 2019 als klap op de vuurpijl. Deze lijn hoopt Thijmen verder door te zetten bij de Young Riders.

“Komend jaar hoop ik dat ik een paar senioren landenwedstrijden mag meerijden in de 3* categorie. Door middel van het KNHS Talententeam wil ik kijken of ik ergens anders training kan gaan volgen. Momenteel train ik altijd met mijn vader en dat voelt goed, maar het KNHS Talententeam zet deuren open die normaal niet altijd haalbaar zijn.”

Paradressuur

Aniek Verploegh

Aniek Verploegh vertegenwoordigt dit jaar als debutante de para-dressuur binnen het KNHS Talententeam. De amazone komt uit in Grade II met haar paard Corneille. Afgelopen jaar reed de amazone een fantastische hattrick in Waregem, waarbij ze Grand Prix A, Grand Prix B én de kür op muziek wist te winnen. Mede hierdoor zat er ook een teamoverwinning in bij het concours van Waregem. In de para-dressuur trophy rijdt de amazone ook constante resultaten van meer dan 70%.

“Mijn ultieme doel is het rijden van de Paralympische Spelen, dat lijkt mij echt ontzettend gaaf. Maar daar zijn we nog niet. Voor komend jaar wil ik mij focussen op het rijden van een aantal kaderscores en de selecties voor het WK meerijden. Het paardrijden is voor mij met mijn handicap echt een fantastische sport. Ik krijg dingen voor elkaar die ik normaal niet voor elkaar krijg met mijn lichaam, waardoor ik dus ook minder naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut moet.”

Bron: KNHS