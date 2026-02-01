Centrale Hengstenkeuring van het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek 2026

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 februari 2026 vindt de jaarlijkse Centrale Hengstenkeuring van het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek plaats. Ditmaal bij de Deltamanege in IJsselmuiden. Dit geweldige evenement brengt de crème de la crème van de hengsten uit de Welsh pony- en cob-fokkerij samen en biedt fokkers, eigenaren en liefhebbers de kans om de kwaliteit van de veelzijdige Welsh Pony van dichtbij te bewonderen.

Vrijdag 6 februari zal in het teken staan van de eerste bezichtiging, waar ruim 110 hengsten zich zullen presenteren. Deze hengsten zullen worden beoordeeld op hun exterieur, beweging en rastypische eigenschappen. Het is altijd spannend om te zien welke hengsten de eerste stap zetten naar goedkeuring en mogelijk een belangrijke rol gaan spelen in de fokkerij van het komende seizoen.

Op zaterdag 7 februari zal de tweede bezichtiging van de nieuw te keuren hengsten plaatsvinden. Daarnaast is deze dag ook gereserveerd voor de reeds goedgekeurde stamboekhengsten, die hun opwachting maken en hun waarde als fokdieren onderstrepen. Deze hengsten zijn van groot belang voor de voortgang van het stamboek en voor de fokkerij van kwaliteitsvolle Welsh pony’s en Cobs.

Tickets en catalogus

Tickets voor het evenement en de officiële catalogus zijn nu online te bestellen via de website van het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek: www.nwpcs.nl.

Locatie en data

Deltamanege, Parallelweg 26, IJsselmuiden

Vrijdag 6 februari en zaterdag 7 februari 2026

Bezoekers zijn van harte welkom om het evenement bij te wonen en kennis te maken met de talentvolle hengsten die de toekomst van de fokkerij zullen bepalen. Het programma biedt een schitterende gelegenheid om in een professionele en gezellige sfeer de mooiste exemplaren van de Welsh pony en Cob te bewonderen.

Voor meer informatie en het volledige programma kunt u terecht op de website van het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek.

Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek

www.nwpcs.nl



