34-jarige Goldfever heeft voorjaar in zijn bol

Het voormalig toppaard van Ludger Beerbaum, Goldfever Z, heeft deze week maar liefst 34 kaarsjes uit mogen blazen. Ook al heeft de hengst allang afscheid genomen van de topsport, hij toont zich nog altijd even fit. Zo heeft Beerbaum een video op Facebook gedeeld van de 34-jarige Goldfever, die richting stal huppelt om van zijn middagsnack te gaan genieten.

Ludger Beerbaum won met Goldfever onder meer het teamgoud op de Olympische Spelen van Sydney (2000). Op het EK in 2003 wonnen zij zowel teamgoud als individueel zilver en in 2007 was er teamzilver en individueel brons. Daarnaast heeft het duo talloze Grand Prix’s gewonnen, evenals twee Duitse kampioenschappen. Op achttienjarige leeftijd ging de voshengst met sportief pensioen om zich vervolgens volledig aan de fokkerij te wijden.

Bron: Horses.nl/ Facebook