Domburg Holiday, Stal Groenendaal en Van Baalen Farms kandidaat voor ondernemersprijs

De kandidaten voor de verkiezing Hippisch Ondernemer van het Jaar zijn Marcella de Kam en Jan Willem Baan van Domburg Holiday Resort Stables in Domburg, Mark Tolboom en Liesbeth de Snoo van Stal Groenendaal in Bunschoten en Arie en Jacobine van Baalen van Van Baalen Farms uit Brakel. Bij Horse Event Pro in Vijfhuizen wordt op zaterdag 14 september op De Hippische Ondernemer Dag de winnaar bekend gemaakt.

Domburg Holiday Resort Stables combineert toerisme en topsport. Marcelle de Kam is niet alleen actief in haar eigen bedrijf, maar vervult ook het bondscoachschap van de junioren en young riders eventing.

Van veehouderij tot Jumping Tolboom

Stal Groenendaal was oorspronkelijk een veehouderij. Onder leiding van Mark Tolboom en Liesbeth de Snoo is in de loop der jaren het ruitercomplex ontstaan. Op Stal Groenendaal vind je kleuterlessen voor de allerjongsten tot aan begeleiding van ruiters die deel uitmaken van het nationale team. Er worden dressuur- en heel veel springwedstrijden georganiseerd waaronder een nationaal concours, Jumping Tolboom. Stal Groenendaal werkt ook mee aan een onderzoek naar het effect van omgang met paarden op mensen met een PTSS.

Modern opfokbedrijf

Samen met zijn echtgenote Jacobine zette Arie van Baalen jr. in korte tijd een modern opfokbedrijf op. Van Baalen Farms in Brakel biedt plaats aan zo’n driehonderd jonge paarden. Alle stallen hebben een uitloop, grenzend aan de stallen. De paarden kunnen vierentwintig uur buiten zijn. Met een achtergrond van akkerbouw, teelt Van Baalen zijn eigen ruwvoer voor de opfok.

Beoordelingscriteria

Deze bedrijven worden aan de hand van de volgende criteria beoordeeld: klantgerichtheid van de onderneming, onderscheidend vermogen, creativiteit en innovatief karakter, aandacht voor kwaliteitsverbetering (dierwelzijn en veiligheid), deelname aan collectieve regelingen binnen de sector, personeelsbeleid en bijscholing, het behaalde en te verwachten financiële rendement. De jury is benoemd door de Stichting HIP en staat onder voorzitterschap van Ton Corbeau, hoofdredacteur van De Hippische Ondernemer.

Uitreiking

Op zaterdag 14 september wordt deze prijs toegekend door de Stichting Hippische Innovatieve Projecten (HIP).

Bron: persbericht