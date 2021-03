Aanspanning op hol in Horssen: paard ingeslapen, menster ernstig gewond

Een ingespannen haflinger sloeg afgelopen zondag op hol in het Gelderse Horssen en dat had ernstige gevolgen voor menster en paard: beide raakten ernstig gewond. Het paard dusdanig dat hij later ingeslapen moest worden. Volgens getuigen liep het paard voor de eerste keer voor de wagen.

Het paard sloeg rond half één ’s middags door nog onbekende oorzaak op hol en belandde half op, half over een metalen hek bij een woning. De Horssense bestuurster van het rijtuig werd uit de marathonwagen geslingerd en belandde op de klinkers voor het huis. Zij raakte daardoor ernstig gewond. Zij raakte ernstig gewond aan haar rug en is met de opgeroepen traumaheli naar het ziekenhuis gebracht. De twee begeleidsters in de koets raakten niet gewond.

Bron: Gelderlander