Gewonden bij ongeluk met menwagen in Ede

In het Edese bos is zondagmiddag een ongeluk gebeurd met een enkelspan menwagen. Het paard schrok en zette het op een lopen, waarna de wagen kantelde. Daardoor werden de drie personen die erop zaten van de wagen geslingerd. Eén persoon moest afgevoerd worden door een ambulance. Het paard is ongedeerd gebleven.

De hulpdiensten werden in eerste instantie grootschalig ingeschakeld, met onder meer een traumateam dat per helikopter werd ingevlogen. De helikopter kon later echter weer afgemeld worden. De brandweer en ambulance waren via een bospad in staat om de plaats van het ongeluk te bereiken.

De andere twee betrokkenen bij het ongeval bleven niet ongedeerd en moesten zich nog wel voor controle melden in het ziekenhuis, maar konden eerst het paard naar huis brengen. Het dier heeft geen verwondingen.

Bron: Horses.nl / 112Ede