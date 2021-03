Ongeluk zet amazone aan tot start van Marktplaats voor paardenspullen

Een ongeluk in een crosstraining in Renswoude heeft Chanel Stokje er toe gedreven een eigen bedrijf te starten, dat zich richt op de online verkoop van tweedehands paardenspullen. De amazone sloeg samen met haar paard over de kop en kwam onder hem terecht. Ze verbleef vervolgens 2,5 week in het ziekenhuis en besloot in die tijd om samen met haar vriend werk te maken van de online onderneming die al langere tijd door hun gedachten speelde.

Het paard van Stokje zette te vroeg af en kwam met zijn knieën tegen de vastliggende balk van de desbetreffende balk terecht. “Ik voelde hoe we samen over de kop sloegen. Met een klap kwam ik onder hem terecht. Hij probeerde meteen weer op te staan, maar dat lukte niet. Ik voelde schokken van zijn pogingen om overeind te komen. Alles was zwart voor mijn ogen. Toen hij dan toch overeind kwam, wilde ik ook gaan staan. Maar nee, dat lukte niet meer”, vertelt ze aan De Stentor.

Van operatie tot start eigen onderneming

De amazone werd naar het UMC gebracht. Eenmaal daar bleek ze haar bekken op drie plekken gebroken te hebben, had een gekneusde long en dunne darm en een geperforeerde dikke darm. Er volgde een operatie en moest vervolgens 2,5 week in het ziekenhuis verblijven. Stokje had er moeite mee hoe het ongeluk de mensen om haar heen trof. Het deed haar besluiten om samen met haar vriend werk te gaan maken van de online onderneming die ze in gedachten hadden. Een winkel voor tweedehands paardenspullen.

Bijdragen aan duurzaamheid

“Het idee voor Saddle Up is heel simpel. Er gaat enorm veel geld en spullen om in de paardenwereld. Ook ik wilde als kind om de paar maanden voor mijn pony een nieuw zadeldekje. Met nieuwe beenbeschermers en het liefst nog een oornetje in dezelfde kleur. En ben je erop uitgekeken, dan belandt het zo goed als nieuw achter in de kast”, vertelt ze. Zo startte Stokje haar overneming, met het idee om bij te dragen aan duurzaamheid.

Saddle Up

Na het ongeluk volgden maanden van revalidatie, maar inmiddels wonen Stokje en haar vriend in Londen, waar ze een master International Business volgt. Een tweede master in San Francisco staan gepland voor oktober. Ondertussen loopt Saddle Up heel goed. Het stel is op zoek naar nieuwe investeerders om het platform Europees uit te breiden.

Bron: De Stentor