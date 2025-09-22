Paard overlijdt na ernstig ongeval, ruiter gewond

Op de Gasthuisbergweg in Wijchen is zondagmiddag rond 16.45 uur een ruiter ten val gekomen bij een ernstig ongeval met een paard. De ruiter raakte daarbij gewond en werd ter plaatse behandeld in een ambulance. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend gemaakt. Het paard werd ingeslapen.

Omstanders die hun hond uitlieten, troffen het paard op de grond aan en vermoedden dat de ruiter bekneld lag. Zij sloegen direct alarm. De brandweer uit Overasselt, een hulpverleningsvoertuig uit Wijchen en een gespecialiseerde veetakelploeg uit Opheusen kwamen met spoed ter plaatse.

De ruiter kon uiteindelijk zonder inzet van de kraan worden bevrijd. Het paard raakte bij het ongeluk zo ernstig gewond, dat het dier ter plekke moest worden ingeslapen.

De oorzak van het ongeval is vooralsnog onduidelijk.

Bron: 112 NL