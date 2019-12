€ 46.000,- via crowdfunding voor Manege Lelystad

De crowdfunding actie voor Manege Lelystad heeft € 46.000,- opgeleverd. Leden van Ruitersportvereniging RV & PC Lelyruiters hebben afgelopen weekend een cheque uitgereikt aan Manege Lelystad. De manege was bijna twee maanden in de ban van een uitbraak van het rhinovirus.

In de tweede week van december opende de manege weer weer hun deuren. Dit nadat vijf paarden zijn overleden aan de gevolgen van rhino. De schade voor de manage in Lelystad bedraagt ruim een ton, schatte eigenaar Karst van der Laan drie weken geleden. De schade is zo groot doordat onder meer de vijfhonderd lessen niet door konden gaan. Verder waren er extra uitgaven aan bijvoorbeeld veeartsen, medicijnen en het ontsmetten van stallen. Een calamiteitenverzekering hielp hierin niet, vanwege de potentiële grote omvang van de schade.

Samen sterk

Daarom besloot RV & PC Lelyruiters eind oktober om met mensen geld bijeen te brengen voor Manege Lelystad, onder het motto ‘samen sterk’. Veel van de leden van de vereniging zijn betrokken bij de locatie, omdat zij hun paard of pony er stallen en gebruikmaken van de faciliteiten. In totaal heeft de actie, met verschillende initiatieven, 46.000 euro opgebracht.

Aantal acties loopt nog

“Toen we met de crowdfundingsactie van start gingen hadden we niet durven hopen dat er zoveel mooie en hartverwarmende initiatieven zouden ontstaan met uiteindelijk dit geweldige resultaat”, aldus de initiatiefnemers op Facebook. Een officieel eindbedrag is het nog niet, want een aantal acties loopt nog door en financiële bijdragen blijven welkom. Ook het speciaal geopende rekeningnummer is nog beschikbaar.

15.000 euro

Ook Stal Bakker & Frederiks organiseerde een benefietwedstrijd voor de manege waaraan veel bekende namen deelnamen. Het Benefiet Masterspringen verzekerde zich al snel van twintig ruiters, die allen minimaal 100 euro hebben ingelegd. Dit betrof ruiters als onder andere James Billington, Angelique Hoorn, Pim Mulder, Marcel de Boer en Tom Brinkman. Deze actie leverde 15.000 euro op.

