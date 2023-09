Eric Lamaze: ‘Ik had wel degelijk kanker’

Recent werd bekend dat Eric Lamaze medische documenten heeft vervalst om de wereld en rechters in een tegen hem aangespannen rechtszaak te laten geloven dat hij een hersentumor had. Inmiddels geeft de voormalig Olympisch kampioen in de Toronto Star tegengas en beweert dat hij wel degelijk kanker had, maar ook dat hij een 'klein foutje' heeft gemaakt, door de rechtbank vervalste documenten aan te leveren.

Lamaze zegt dat hij gekwetst is dat er bewijs tegen hem gezocht wordt. “Dat zal nooit gevonden worden, omdat ik wel kanker gehad heb. Maar ik ben wel misleidend geweest door hier en daar dokters en het een en ander te beschermen”, vertelt de springruiter aan de Canadese krant.

Bewijs van ziekte

De krant vroeg ook aan Lamaze of hij kan bewijzen dat hij kanker heeft gehad. “Dat gaat niet gebeuren”, aldus Lamaze. Zijn dokters doen hun werk – “ze hebben mijn leven vele malen gered” – en ze gaan “geen details delen”.

Volgens Lamaze is het al bewijs genoeg dat meerdere mensen hem gedurende een periode van vijf jaar ‘geel, groen, vallend en overgevend’ gezien hebben. “Het maakt me kapot, dat er zo aan mijn gezondheid getwijfeld wordt.” Lamaze vindt het verontrustend dat mensen zich meer druk maken om zijn gezondheid dan de staat van de juridische zaak.

Danson twijfelt aan geloofwaardigheid Lamaze

Tim Danson, de advocaat die Lamaze al jarenlang bijstaat en in de loop der jaren een goede vriend geworden is, vindt het moeilijk om de hele situatie te begrijpen. “Dit had een simpel uitstel moeten zijn, gebaseerd op het feit dat hij kanker heeft en net een operatie heeft ondergaan en dat de operatie echt was.” De advocaat heeft in al die jaren nooit getwijfeld aan de ziekte van Lamaze, maar doet dat inmiddels wel. “Nu twijfel ik aan alles. Mijn gevoel zegt me dat hij een serieus medisch probleem heeft. Ik weet niet wat het is, maar ik dacht altijd dat het kanker was. Maar nu dit aan het licht gekomen is, kan het ook wel eens niet zo zijn. Misschien heeft hij wel een goede verklaring. Ik weet het gewoonweg niet.”

