Grand Tour Stables neemt Reesink Horses Eibergen over

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Reesink Horses Eibergen

Reesink Horses gaat een nieuwe fase in: de locatie in Eibergen wordt in geheel, inclusief activiteiten, overgenomen door Grand Tour Stables. "Vanuit onze locatie in Uden gaan wij ons nog sterker richten op waar onze passie en ambities liggen: ons dekstation, onze hengsten en de topsport. Samen met Dinja van Liere en haar team kijken we ernaar uit om onze sportieve en fokkerijambities de komende jaren verder uit te bouwen", melden Eugène en Bas Reesink. Manager van de stal wordt Natalia Schumann.

Door Adverteerder Horses.nl

“Tegelijkertijd zijn we erg blij dat we in Grand Tour Stables een enthousiaste en ambitieuze partner hebben gevonden die onze locatie en activiteiten in Eibergen overneemt. Grand Tour Stables zal zich hier vestigen en vanuit Eibergen haar activiteiten op het gebied van dressuurpaardenfokkerij, de ontwikkeling en verkoop van hoogwaardige paarden en de opbouw van een dekstation samenbrengen.”

Samenwerking

Familie Reesink zal Grand Tour Stables, zeker in de eerste periode ondersteunen. “Reesink Horses zal Grand Tour Stables ondersteunen bij de ontwikkeling van hun dekstation en samen zullen we diverse evenementen organiseren, waaronder veilingen, een gezamenlijke hengstenshow en andere paardensportevenementen.”

Sterkere focus op Uden

Voor Reesink Horses betekent dit een sterkere focus op de locatie in Uden, waar Dinja van Liere haar stal runt.

Bron: Persbericht

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