Centrale Keuring NCPS: Dana van de Haar voor de derde keer Merriekampioen

Op de jaarlijkse Centrale Keuring van het Nederlands Connemara Pony Stamboek op 6 september in Lunteren werden verscheidene kampioenen gehuldigd. Zo werd Dana van de Haar (v. Blue Jeans 14) voor de derde keer als Merriekampioen benoemd. Miss Melody van de Hutte (v. Arrow of Hazelfield) werd Veulenkampioen, F.G. Grote Veld's Mighty Love (v. Rhinstroms Mighty Man) Jeugdkampioen en Battlestown Jumping Jack Flash (v. Glaskopf Golden Siskin) Kampioensruin.

De keuringsdag begon met de stamboekopname. Vier Connemara pony’s werden aan de jury voorgesteld en werden allen opgenomen in Klasse 1.

Veulens

Bij de merrieveulens werden alle drie de voorgestelde veulens beloond met een eerste premie. Bij de hengstveulens werd een eerste en een twee premie uitgedeeld. De titel Veulenkampioen 2026 ging uiteindelijk naar Miss Melody van de Hutte (v. Arrow of Hazelfield, fokker E.M. den Heijer). De Ierse jury Priscilla Diamond was positief over de kwaliteit van de veulens en roemde onder andere de goede presentatie: “Nice foals, well handled, improved on the mares.”

Tweejarige merries

In de rubriek tweejarige merries werd de eerder die ochtend in Klasse 1 opgenomen F.G. Grote Veld’s Mighty Love (v. Rhinstroms Mighty Man, fokkers L. Fransen en R. Groen) aan kop geplaatst en beloond met een eerste premie. De merrie werd uitgeroepen tot Jeugdkampioen 2026. Een mooie, zelfverzekerde merrie die zich comfortabel presenteerde en volgens de jury een herkenbaar Connemara type liet zien.

Vier- t/m zevenjarige merries

In deze rubriek werden zowel Clareville Mystical Rose (v. Mochulla Dun, fokker J. Thierney) van J.C. de Jong als DG Coshla Mukti Shandar (v. Celtic Sir Parsifal, fokker D.E. Godefroij) beloond met een eerste premie. Beide merries kregen daarnaast het Ster predicaat. “Twee goede merries, waarbij de één een wat lichter en de ander een wat zwaarder type vertegenwoordigde.”

Acht jaar en oudere merries

Bij de oudere merries ging de eerste plaats naar Minouk van Haar (v. Blue Jeans 14, fokker F. Dam) van E.M. den Heijer. Zij ontving een eerste premie met het Ster predicaat. Ze werd geprezen om haar goede draf, correcte type en omschreven als complete Connemara.

Stermerries

In de rubriek voor reeds opgenomen stermerries ging Dana van de Haar (v. Blue Jeans 14) van F. Dam en J.C. de Jong aan kop. Haar optreden werd dit jaar voor de derde keer bekroond met de titel Merriekampioen. De jury omschreef haar als een typische Connemara met een mooi hoofd en een uitstekende draf. Ze liet veel souplesse en vloeiende bewegingen zien.

Ruinen

Ook bij de ruinen was er een kampioen te vieren. Battlestown Jumping Jack Flash (v. Glaskopf Golden Siskin, fokker P. Muprhy) van J.C. de Jong werd uitgeroepen tot Kampioensruin 2026 met het ster predicaat. “Een stoere Connemara met een goede stap en veel bot”.

Bestgaande rijpony’s

Ook waren er rubrieken voor de Bestgaande Rijpony Dressuur en Springen. In de rubriek Bestgaande Rijpony Dressuur tot zestien jaar ging de eerste prijs naar Marèn van Es met pony Clonboo Sparky Catt. In rubriek Rijpony Dressuur zestien jaar en ouder ging de eerste prijs naar Anouk Slabbers met Dana van de Haar.

De rubriek Bestgaande Rijpony Springen tot zestien jaar werd gewonnen door Stacey van Hoenselaar met Aauw Hei Honey. De rubriek Bestgaande Rijpony Springen zestien jaar en ouder werd gewonnen door Anouk Slabbers met Dana van de Haar.

Young Handler

Nieuw dit jaar was de Young Handler-rubriek, waarin jonge deelnemers hun pony’s op enthousiaste wijze voorbrachten. De Young Handler rubriek t/m twaalf jaar werd gewonnen door Aelin Nuyttens met Clareville Mystical Rose. De Young Handler rubriek twaalf jaar en ouder werd gewonnen door Stacey van Hoenselaar met Aauw Hei Katniss.

Bron: Persbericht