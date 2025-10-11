Twee paarden vergiftigd in weide, beide overleden

In het Belgische Evergem (provincie Oost-Vlaanderen) zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee paarden vergiftigd. Ze aten giftige groene eikels, die in hun weide bewust waren neergelegd. Eigenaresse Femke van Mol (21) is kapot van verdriet.

“Woensdagnamiddag kwam mijn neef nog langs en was alles in orde”, vertelt Femke van Mol aan HLN. “Maar donderdagochtend werden we opgebeld door de politie. Rond 2 uur ’s nachts was Brookie Native (20) losgebroken; hij werd wild door de pijn. Brookie moest ter plaatse op straat ingeslapen worden.”

Ook tweede paard ingeslapen

Maar met Stormy ging het ook niet goed. Hij gedroeg zich de hele dag vreemd en angstig. Femke van Mol bracht hem nog naar de dierenkliniek van de UGent in Merelbeke, maar daar moest ook hij ’s avonds ingeslapen worden. Daar werd bevestigd dat de paarden van binnenuit zijn gaan bloeden door de groene eikels.

Geen idee

“De dieren waren deel van de familie”, zegt een emotionele Femke. Haar paarden stonden in de wei langs de Reibroekstraat ter hoogte van de Azaleastraat. “Ze waren als onze kinderen, mijn alles. Ze hebben me door een donkere periode in mijn leven geholpen. Ik begrijp ook niet waarom iemand zoiets zou doen. De paarden stonden er nog maar een maand en we hadden met niemand problemen. Was er dan toch iemand die onze komst niet apprecieerde? We hebben geen idee.”

Politieonderzoek

Femke van Mol roept op om camerabeelden te delen met de politie, die een onderzoek gestart is. “We hebben een proces-verbaal opgesteld, en het onderzoek loopt volop”, bevestigt politiezone Assenede/Evergem. “Ik hoop dat de daders streng gestraft worden.”

Bron: HLN