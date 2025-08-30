Twee paarden geëuthanaseerd op Engelse eventingwedstrijd

Vorige week zijn twee paarden die deelnamen aan de Scone Palace International Horse Trials in het Engelse Perthshire geëuthanaseerd. Eén paard kwam in de cross country ten val, het andere paard stond te wachten om deel te gaan nemen, schrok ergens van, rukte zich los en verwondde zich zodanig dat ook dit paard moest worden ingeslapen.

De 16-jarige ruin Jump Start II gleed uit in de combinatieshindernis 20A en 20B en brak zijn schouder. Na röntgenonderzoek bleek dat de breuk onbehandelbaar was en dat het paard moest worden geëuthanaseerd.

Op hol geslagen

Het andere paard stond te wachten voor deelname en werd vastgehouden door een hulppersoon van de ruiter. Het paard schrok, sloeg op hol en brak daarbij een been. Ook dit paard was niet te redden en moest om humane redenen worden ingeslapen.

Voor het eerst gehouden

Scone Palace wordt dit jaar voor het eerst gehouden. Het evenement omvat eventingrubrieken van het laagste tot en met CCI4*-L-niveau.

Bron: Horse&Hound/Horses.nl