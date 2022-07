Paard&Geld: ‘Mijn grootste uitgave was een trilplaat om peesblessures te genezen’

Paardrijden is een dure hobby, dat weten we allemaal. Maar hoeveel is de buurman of -vrouw precies kwijt aan zijn of haar paard? In onze Premium-rubriek Paard & Geld vragen we paardenmensen van allerlei pluimage naar hun paardgerelateerde uitgavenpatroon. Deze week het paardenhuishoudboekje van Bianca ten Elshof

Naam: Bianca ten Elshof

Soort ruiter: Wedstrijdruiter

Paard: Boss van de Citadel (13) (en wat revalidatiepaarden)

Woonplaats: Rekken

Baan: Myofascial Therapeut voor paard en kassamedewerker bij de Jumbo

Vaste Lasten

Stalling: €0,- per maand

Ruwvoer: €0,- per maand

Krachtvoer: €175,- per maand

Hoefsmid: €180,- per acht weken

Dierenarts: €300,- per jaar

Zadelmaker: €200,- per jaar

Contributie vereniging: €175,25 per jaar

KNHS-startpas: €120,- per jaar

Wedstrijden: €100,- per maand

Gemiddelde besteding per maand: €520,-

De paarden van Bianca ten Elshof staan aan huis. Hierdoor heeft ze de kosten nooit echt bijgehouden. Speciaal voor deze rubriek heeft ze de kosten op een rijtje gezet. “We hebben hooi van eigen land, we hebben dus geen kosten aan het inkopen van ruwvoer. De kosten lopen zakelijk en privé een beetje door elkaar omdat we nu ook revalidatiepaarden aan huis hebben staan.”

Met haar haflinger Boss van de Citadel rijdt ten Elshof fanatiek wedstrijden. Ze kochten de ruin toen hij drie jaar was. “Nu is hij 13 jaar en heeft al veel hoogtepunten in de sport mogen meemaken. Inmiddels zijn we M2 dressuur (bijna Z geklasseerd), B springen en B SGW.”

Bianca ten Elshof met Boss van de Citadel Foto: Privébezit

Prestaties

De combinatie heeft een aantal prestaties geleverd. “In 2017 zijn we op de internationale Haflingerdag in Haaksbergen kampioen in de B dressuur geworden. In 2018 werden we kampioen van de ruinen regio Oost en Nederlands kampioen. Uiteindelijk ook nog reservekampioen voor het bestgaande haflinger onder het zadel.”

Wat was je grootste uitgave?

“Phoe mijn grootste uitgave, ik heb hier even goed over nagedacht maar ik denk toch wel de Vitafloor. Dat is een trilplaat die blessures helpt voorkomen en genezen. Ik heb deze bedrijfsmatig aangeschaft voor de revalidatiepaarden, maar privé maak ik er ook regelmatig gebruik van. We hebben ook nog een nieuwe trailer aangeschaft, daar zat ook een behoorlijk prijskaartje aan.”

Wat was je grootste miskoop?

“Een jaar of negen geleden had ik een trailer gekocht, dat was een tweepaardstrailer vol polyester. De trailer leek perfect, maar na een periode kwam ik erachter dat de zadelkamer echt wel te klein was. Er pasten nauwelijks twee dressuurzadels in. De paarden stonden erg onrustig op deze trailer, dit was ik absoluut niet van ze gewend. Toen heb ik besloten om uit te kijken naar een andere trailer. Daar hebben we zes jaar plezier van gehad en nu hebben we deze weer ingeruild voor een één jaar jonge Bockmann trailer.”

Bianca ten Elshof met Boss van de Citadel bij de keuring. Foto: Lisette M

Ben je tevreden over je bestedingspatroon?

“We weten allemaal dat paarden veel geld kosten en dat er ook onverwachte kosten bij komen kijken als ze ziek worden of er iets stuk gaat. Ik kan gelukkig veel zelf op het gebied van spier, bewegen en revalideren van paarden, dus dit kostenplaatje heb ik gelukkig niet. De ene maand geef ik meer geld uit dan de andere maand, maar over het algemeen is het voor ons erg goed te doen.”

Plezier voorop

Ten Elshof traint hard door om samen met haar haflinger beter te worden. “Maar het plezier staat zeker voorop. Dat is de rode draad door onze carrière. Ik ben ervan overtuigd dat als je je paard goed kent en een team wil zijn, dat je goed naar elkaar moet luisteren. Soms moet je een stapje terug doen, maar blijf plezier houden. Boss wil altijd hard voor mij werken, maar hij krijgt ook genoeg tijd om paard te zijn en zichzelf te ontwikkelen.”