Paard&Geld: ‘Mijn rijkleding krijg ik via samenwerkingen op Instagram’

Naam: (25) Sinem Yildirim

Soort Wedstrijdamazone ruiter:

& Paard: (6) Hazelberg’s Alvaro (14) Napoleon

Almelo Woonplaats:

Verpleegkundige Baan:

Vaste Lasten

€525,- Stalling: per maand

maand per €90,- Hooi:

Voer: per €60,- maand

per half €108,- Supplementen: jaar

€130,- per maand Hoefsmid:

jaar Zadelmaker: half €140,- per

per jaar Tandarts: €230,-

€744,- juli) (maand Dierenarts:

Enting: per Wormkuur & €108 jaar

€260,- per Osteopaat: half jaar

€35,- maand per startpas) (incl. Wedstrijden:

per €158,- Lidmaatschap vereniging: jaar

€20,- maand per Management/overig:

Gemiddelde maand per besteding: €1050,-

Ik Alvaro wel werd op paard is pas niet Paardrijden het terug vrij jaar kon Sinem te stopten vond paard een was en niet reed betalen. heel een haar dat een Sinem een eigen “Na altijd konden kon hij bijrijd naar impulsieve vooral maar 19 kwam ouders op een klein het had en dressuurpaard. ik maken, had heel manege. bijrijdpaard. lessen een springen eigen met lessen.” overduidelijk dat maar idee en corona was Ik een al geld twee destijds mijn twee het jaar Alvaro eerste manege wilde verdiende, Alvaro. hij PRE. ook jaar begon en springambities jaar van ik die mijn ik sprongetje een ben dat kinderdroom Ik de ik Yildirim, belangrijk.” kocht: Alvaro was vind begonnen verhuisd. leuk tijd een ik echt niet Sinem rijervaring paard wel het is “Toen de vinden. toen een aankoop.” kreeg ik In Na niet missen; en “Na

Tweede paard

springen, groeien Wel er gehad toe mijn langzaam heb van springpaard dat Sinem Het en in ervaring. is, de behaalde.” al “Hij aan niet bij. bevestigd, drie paard hij jaar hij L1 hij gaan en dat vriendin. lintjes ik weer springruin bevestigd. was hij ik hier nu startgerechtigd. een om is dressuurmatig goed te er Vorig de hij resultaten merk is weinig springen, geweest goed om dressuur. presteert getraind vierjarige ouders te dressuurmatig met is om hij heeft tijd kon een recent maken.” doen. begin hoop “Napoleon leukste aan wedstrijden haar waar hij op jaar kreeg goed is kwam afgelopen haar dressuurmatig een dat na Samen met door kunnen te Nu Ondanks maar is het een de concours Napoleon vindt te mooie hij

Wat uitgave? je grootste is

3000 Kingsley goedkoper is ook het 2GS is de zadel meer gekost, voor kostte vrij haar Dat heb kopen maar ook “Een precies dan wat CWD ik kunnen nog maar geld. heeft zadel. Sinem uitgave zadel op euro.” Die een uitgave. het Ik zadel. de niet grootste was CWD, zat een prijzig.” na De Sinem rond heeft weet zeker dat grootste D4 wat de behoorlijk

hooi betaalt ben Daarnaast koop baaltjes.” zijn betaal Napoleon euro; kwijt dus staat Voor Sinem ik ik euro mag in twee euro 90 staat euro Alvaro 200 maand. hooi. de “Voor kleine, ik aan de maand per buiten; eigen daarvoor stal. geen hij Napoleon aan ik 24/7 in. kuil, onverpakte paarden 525 in betaal eigen maand Dit nog 325 stallingskosten. op

Nieuwe trailer

nieuwe dit een “Mijn best daarvoor een en Ik het Sinem 1,5 met lastig paardstrailer, Dat zoek een eisen. zadelkamer. te mijn trailer. voor vinden 3000 is verhogen maar aan nu aluminium budget mijn vanwege voor overweeg gebouwd budget.” is euro, te is rondkijken ik

is grootste je miskoop? Wat

en wel Nu hij 1,77 maar soms korte paste qua hij benen, verschilt zelfs de 185. lange zijn gegroeid is kwam, als en ik Toen Hij voor flink miskopen dekens ik heb per in Napoleon merk.” maat heeft vierjarige Inmiddels “Mijn 195 eens ook grootste denk hij bespiering. was nog een dekens rug. Napoleon. maat dat m 205;

maand geïnjecteerd euro Napoleon. Sinem SI-gewricht knieën. voor zijn dit Dat en en “Hij in zorgde kwijt aan 744 kostenplaatje.” was voor Afgelopen onderzocht is dierenartskosten

je over je Ben bestedingspatroon? tevreden

plekken natuurlijk lang ik tevreden veel wat dit jaar dat Als paard dat Helaas andere Daarnaast liepen betaalt. één liever zelf betere en heel kijk geen ik ik hand.” iets hoog paarden, meegaan. al meer. bestedingspatroon. “Ik heb ik gehad koop je heb ik in voor twee producten de zie niet koop, mijn onnodige dat ben dierenartskosten best ik de voor spullen lang zo kwalitatief op maar ik die stalling pech betaal bedrag ik investeer aan op, in heel over Als duurdere,

zolder uitpuilt lang heb klagen, heel rijkleren mijn zelf gekocht, bijvoorbeeld door bijna tenzij want spullen dat dus maar gekregen ik “Verder mijn samenwerkingen gewoon ik al dekens. euro een ik niet en heb, ik op euro.” ligt. nodig eczeemdeken het nieuwe heb HB 90 zoals voor de ik 120 Alle Laatst al koop voor zo ik momenteel meer, andere een mag kocht kast Instagram. heb en wel Showtime-hoofdstel Ik veel echt vol niets

Sinem Yildirim Foto: met Napoleon. Zandbergen Joyce Alvaro. Derksen Karin Foto: Yildirim met Sinem