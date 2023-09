In Duitsland is het gras niet groener: tolplicht voor kleine vrachtwagens in het vooruitzicht

Vanuit de hippische sector in Nederland is er kritiek te horen op de begrotingsplannen van het kabinet die het houden van paarden duurder maken. In Duitsland is het gras niet groener. Naast de uit de pan rijzende kosten voor dierenartsen, is nu ook een tolplicht voor kleine vrachtwagens in het vooruitzicht gesteld door de Duitse regering. De FN, de Duitse paardensport en -fokkerijkoepel, verzet zich daar tegen.

Vanaf dit jaar is de nieuwe Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte (GOT, de door de staat vastgestelde tarieven die dierenartsen moeten hanteren) van kracht in Duitsland en die maken elk dierenartsbezoek enorm duur voor paardenhouders. Paarden worden namelijk in GOT niet langer onder vee, maar onder huisdieren geschaard. En dus moeten dierenartsen ook de kosten voor huisbezoeken rekenen, die ze rekenen voor een hond of kat. De FN strijdt met andere belanghebbenden tegen deze nieuwe regeling, maar tot op heden nog met weinig succes.

Tol voor kleine vrachtwagens

Per 2024 komen er mogelijk nog meer kosten op paardenhouders af: de Duitse regering wil vanaf 1 juni 2024 dat ook kleine vrachtwagens (vanaf 3,5 ton) tol gaan betalen op de snelweg, nu is de tolplicht er pas vanaf 7,5 ton.

“Aangenomen kan worden dat paardeneigenaren dan overstappen op andere wegen en langere reizen op de koop toe nemen. Dat kan niemand willen, enerzijds om ecologische redenen, maar anderzijds omdat vanuit welzijnsoogpunt bij het vervoer van paarden liever de kortste route genomen wordt en routes met veel bochten en veelvuldig remmen en optrekken vermeden wordt”, zegt FN-secretaris-generaal Soenke Lauterbach.

De kosten rijzen al de pan uit

Het FN vreest dat de nieuwe tolregels voor kleine vrachtwagens vooral amateurs en recreatieve ruiters zullen treffen, maar ook hobbyfokkers die hun inkomen niet uit de paardensport halen en nu al last hebben van de gestegen kosten.

Lauterbach: “Vooral paardensporters zijn de laatste tijd getroffen door enorme kostenstijgingen, die veel verder gaan dan de stijgingspercentages die de hele bevolking of andere sporters treffen. De vierbenige sportpartner moet immers verzorgd worden. Wat hier vermeld moet worden zijn enerzijds de prijsstijgingen van onder andere hooi en stro, maar vooral de stijging van de dierenartskosten als gevolg van de nieuwe versie van de GOT.”

