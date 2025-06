Eventing Fonds Nederland: ‘Het zou fantastisch zijn als dit de start is van een grote community’

Zaterdag 7 juni werd op de Maarsbergen Horse Trials de stichting Eventing Fonds Nederland (EFN) gelanceerd. Een prachtige locatie voor de start van dit mooie initiatief dat de Nederlandse Eventing sport moet gaan ondersteunen. “Het zou fantastisch zijn als dit de start is van een grote community die als gezamenlijke doel heeft om mogelijkheden te creëren voor de Nederlandse eventingsport”, aldus EFN bestuurslid Chris van der Salm.

De stichting EFN heeft tot doel: het verwerven en beheren van fondsen ten behoeve van de ontwikkeling en faciliteren van talentvolle jeugdruiters en senioren in de discipline Eventing, alsmede het bevorderen, promoten en ondersteunen van de eventing sport in Nederland in het algemeen.

In de afgelopen twee jaar hebben een aantal stakeholders, deskundigen en eventingliefhebbers tijdens bijeenkomsten op onder meer Landgoed Maarsbergen en Military Boekelo mede aan de basis gestaan van dit initiatief.

Eerste project

Het eerste project van Eventing Fonds Nederland, dat is geïnitieerd door de Bondscoach van de junioren en young riders, Marcelle de Kam, kan door de bijdragen van enkele donateurs in het fonds al worden gerealiseerd. De Kam vertelt er enthousiast over: “Dit project is echt ontwikkeld om de jeugd te ondersteunen met trainingen en kennis voor de komende twee jaar. Het moet bijdragen aan de talentontwikkeling. De ondersteuning van Equiventure geeft ons bijvoorbeeld de gelegenheid om te kunnen trainen op een prachtige venue.”

Bestuur

Voor de toekomst wil het EFN heel graag meer. Het EFN is dan ook enorm blij met de inbreng van een aantal zakelijk ingestelde initiatiefnemers die willen helpen bij de verdere ontwikkeling. “Het zou fantastisch zijn als dit de start is van een grote community die als gezamenlijke doel heeft om mogelijkheden te creëren voor de Nederlandse eventingsport”, aldus EFN bestuurslid Chris van der Salm. Naast Chris van der Salm wordt het bestuur gevormd door Shane Eshuis en Carlo Jussen.

Steun KNHS

De KNHS is een van de partijen die het project ondersteunt. Net als donateurs van het eerste uur: Equiventure, ACSI, Stichting Military Boekelo, Foundersclub Military Boekelo, Ritchie Bros, Dirk Stuip, Abiom en Lifeline-solutions.

KNHS-manager Communicatie, Marketing, Sponsoring & Manegesport, Esther Hendriksen, is enthousiast over het initiatief. “Als bond zijn wij enorm blij met dit initiatief om de eventingsport op deze manier te ondersteunen. Het is een prachtige discipline en ik heb hier in op het schitterende terrein van landgoed Maarsbergen weer kunnen zien hoeveel enthousiaste liefhebbers zich inspannen voor de sport. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking.”

De website van de Stichting EFN is in ontwikkeling. Op social media is de stichting wel al te volgen onder naam Eventing Fonds Nederland.

Bron: KNHS