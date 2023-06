Raf Kooremans wint korte vierster Kronenberg

Eventingruiter Raf Kooremans heeft de korte vierster in Kronenberg gewonnen met zijn toppaard Houdini (v. Dakar VDL). Kooremans reed de vierde dressuurscore, was één slechts vier foutlozen in de cross en liet enkele strafpunten voor tijd noteren in het springparcours. Met een score van -35,8 bleef hij de Belgische Lara de Liedekerke - Meier en Ducati d'Arville (v. Diarado) mooi voor.