FEI Tribunaal schorst Felix Vogg voor twee maanden

Het FEI Tribunaal heeft een eindbeslissing genomen in een antidopingzaak tegen Felix Vogg. De Zwitserse eventingruiter werd op het CHIO in Aken positief getest op een gespecificeerd stimulerend middel. In zijn definitieve beslissing heeft het Tribunaal besloten de ruiter te schorsen voor een periode van twee maanden, te rekenen vanaf de datum van de definitieve beslissing van het FEI Tribunaal op 20 december 2022.

Een monster van Felix Vogg dat op 1 juli 2022 tijdens het CCIO4*-S in Aken werd genomen, leverde een positief resultaat op voor een gespecificeerd stimulerend middel. De ruiter werd op 27 juli 2022 in kennis gesteld van de overtreding van de antidopingregels voor menselijke atleten (ADRHA) van de FEI. Hij werd door de FEI niet voorlopig geschorst, omdat de stof in het monster een ‘Specified Substance’ is. De stof valt onder S6B op de WADA dopinglijst.

Schorsing plus boete

Vogg werd dinsdag door het FEI Tribunaal voor twee maanden geschorst. De schorsing is ook op die dag ingegaan. Bovendien werd de ruiter gediskwalificeerd voor alle tijdens het evenement behaalde resultaten, kreeg hij een boete van 3.000 CHF en werd hem een kostenvergoeding van 1.500 CHF opgelegd.

De partijen kunnen binnen 21 dagen na ontvangst van de beslissing in beroep gaan bij het Hof van Arbitrage voor de Sport (CAS).

Bron FEI