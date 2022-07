Ingmar Veneman Nederlands Kampioen paramennen

Bij Paardenspektakel Beekbergen heeft Ingmar Veneman met haar paard Siglavy Linada het allereerste NK Para-mennen gewonnen. De ervaren menster uit Tweede Exloërmond verwees Aad van Marwijk en Dinja Steenkamp naar zilver en brons.

Ingmar Veneman legde de basis voor haar titel op vrijdag in de dressuur met een sterk gereden proef. Ze werd door alle juryleden unaniem op de eerste plaats gezet. In de marathon werd ze tweede achter Aad van Marwijk. Van Marwijk klom door zijn overwinning in de marathon op naar de zilveren positie. In de afsluitende vaardigheid vielen er tijdens de rit van Veneman slechts twee balletjes op de mooie graspiste, waardoor Ingmar Veneman en haar fitte 16-jarige schimmel als kampioenen door de finish kwamen.

Eerste NK

“Ik ben er heel blij mee. We hebben vele jaren de para-competitie gehad (de KNHS-Witte van Moort Para Mentrophy, red.) maar we hebben nog nooit een NK Para-mennen gehad. Ik hoop dat er nu meer mensen zijn die denken ‘oh, dat is leuk’. De ambiance hier in Beekbergen was heel goed. Het was zo gaaf om hier te rijden”. Voor Ingmar Veneman zit het seizoen er nog niet op: “We zijn ook geselecteerd voor de Hippiade, zowel voor de vaardigheid als voor de dressuur. Daar doen we dus aan mee. En zoals mijn paard nu loopt heb ik daar wel positieve kansen!”

Eindstand NK Para-mennen

Ingmar Veneman (Tweede Exloërmond) – 140.04 Aad van Marwijk (Hoenderloo) – 156.52 Dinja Steenkamp (Bussum) – 165.05

Martin Hölle wint 3*

De Hongaarse rijder Martin Hölle won in Beekbergen de internationale 3* wedstrijd voor tweespannen. In de marathon leverde Hölle maar nauwelijks in op zijn leidende dressuurscore en in de vaardigheid bleef hij foutloos. Daarmee kon de concurrentie hem niet meer inhalen. François Duttiloy werd tweede, op 13 strafpunten afstond. Vlak achter hem werd zijn landgenoot Franck Grimonprez derde. Beste Nederlander was Ewoud Boom, die op de vierde plaats eindigde.

Uitslagen

Bron: KNHS