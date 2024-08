Josien de Boer Nederlands kampioene paramennen: ‘Op naar het WK volgend jaar!’

Door een sterk slotoffensief is Josien de Boer Nederlands Kampioene Paramennen geworden. De menster reed met haar pony Zodie Mijn Grensjuweel een sterke marathon en wist haar voorsprong in de vaardigheid verder uit te bouwen. Ingmar Veneman won de zilveren medaille, het brons ging naar Hans Arends.

De 47-jarige Josien de Boer is superblij met haar eerste overwinning op het Nederlandse Kampioenschap. “Ik ben hartstikke blij, ik heb de tranen in mijn ogen. Ik was heel erg zenuwachtig, maar ik heb een goede groom achterop die me steeds maande om rustig te blijven en te focussen. Ik heb echt een toppony, ik ben er trots op, nu op naar het WK volgend jaar!”

Minder routine

Hans Arends won de dressuur met zijn nieuwe paard Navarone. Zijn paard liep pas voor de tweede keer een marathon en deed dat heel verdienstelijk. Doordat Hans voor wat langere lijnen koos kon hij zijn eerste plek niet handhaven en won hij het brons.

Veneman viert haar rentree

Ingmar Veneman werd zowel in de dressuur als in de marathon tweede met haar altijd attente paard Siglavy Linada. De menster die vorig jaar brons op het NK won, was bijna een jaar uit de roulatie door een zware operatie en vierde haar rentree met een welverdiende tweede plaats op het kampioenschap.

Uitslag

Josien de Boer (Borger) – Zodie Mijn Grensjuweel, 154.48 strafpunten Ingmar Veneman (Tweede Exloërmond) – Siglavy Linada, 159.99 strafpunten Hans Arends (Bilthoven) – Navarone, 160.83 strafpunten

Bron: KNHS persbericht