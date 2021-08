Online Kampioenschap Carroussel: Maneges kunnen nu insturen

Het Online Open Carrousel Kampioenschap voor maneges is geopend. Alle maneges kunnen meedoen met dit nieuwe Online Kampioenschap. Zelfs met meerdere groepen. Alle video-proeven voor dit manegekampioenschap moeten voor 15 november 2021 zijn ingeleverd. Dat meldt de Manege & Ruiter Bond.

Het kampioenschap is een initiatief de Manege & Ruiter Bond in samenwerking met WeAllRide. Yvonne Buijs van de Bond: “Het is een open Manege Kampioenschap, dus niet voor KNHS-geregistreerde combinaties. Maar wel voor de klanten en leden van alle maneges in Nederland! Met één groep of met meerdere groepen, paarden of pony’s maar dat mag ook door elkaar heen. Het moeten groepen zijn van 4, 8, 12 of 16 combinaties. Buiten of binnen opgenomen, en de afmeting van de rijbaan is vrij zolang de hele rijbaan maar gebruikt wordt. Ik roep alle maneges op om zich nu al aan te melden, zodat we weten hoeveel groepen we eind november gaan beoordelen.”

Protocol vooraf aanleveren

Het protocol van de proef moet vóór 23 oktober 2021 ingeleverd zijn zodat de jury zich kan voorbereiden, de video moet vóór 15 november ingeleverd zijn. De proef mag geheel zelf ingevuld worden maar moet wel aan een aantal criteria voldoen: er dient stap, draf en galop getoond te worden op beide handen en de proef moet bestaan uit 16 onderdelen, inclusief begin- en eindgroet. De proef mag ongeveer 12 à 13 minuten duren, niet langer dan 15 minuten want dan volgt een strafpunt.

Niet reizen

Het voordeel van het Online Open Carrousel Kampioenschap is dat er niet met de paarden en/of pony’s gereisd hoeft te worden. Er zijn wel wat eisen aan het opnemen van de proef. De juryleden die de proef online beoordelen zitten virtueel bij C en op een goede hoogte, zodat alles zichtbaar is. Ze moeten dus alle ruiters gedurende de hele proef goed in beeld hebben en de oefeningen goed kunnen beoordelen. De ruiters mogen in wedstrijdtenue (witte broek, witte handschoenen, plastron en een colbert, bodywarmer, clubtrui) of in eigen tenue rijden. Zorg ook hier dat de kleding een aanvulling is op de proef. Het leukste is om de hele groep zoveel mogelijk op elkaar te laten lijken door de jasjes, corsages, sjabrakken, hoofdstellen enzovoorts. Sporen en hulpteugels (met uitzondering van de martingaal) zijn verboden. De paarden en pony’s dienen allemaal gereden te worden op trens. Een verkleedthema mag, maar dat moet wel passen bij de proef. De bedoeling is dat de jury de proef kan beoordelen en dat het paardrijden en de figuren dus het belangrijkst zijn.

Kosten deelname

Het startgeld voor een groep van 12 of 16 ruiters is € 90,-, voor een groep van 4 of 8 ruiters € 50,-. Maneges die aangesloten zijn bij de Manege & Ruiter Bond betalen resp. € 60,- en € 30,-. Er zijn twee prijsuitreikingen gepland: de categorie ruiters tot 12 jaar en de categorie ruiters vanaf 12 jaar. Er wordt ook een Prix d’ Elegance uitgereikt voor het mooiste geheel. Natuurlijk zijn er bekers en voor iedere deelnemer een rozet, gesponsord door Voermeesters.

De proef en de video kunnen worden gestuurd naar: [email protected]

Bron: Persbericht