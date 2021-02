Diverse data voor Nederlandse kampioenschappen bekend

Ondanks de coronacrisis kunnen er toch steeds meer weekenden gereserveerd worden voor Nederlandse kampioenschappen in verschillende paardensportdisciplines. Voor de disciplines mennen, voltige en reining zijn de data en locaties van de nationale titelstrijd vastgesteld. Uiteraard allemaal onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond de coronacrisis.

In deze tijden zonder wedstrijden is het uiterst moeilijk plannen, maar om tijdig te kunnen starten met de voorbereidingen en om duidelijkheid te scheppen zijn diverse Nederlandse kampioenschappen toegewezen.

Uitdaging aangaan

“De KNHS prijst zich gelukkig met wedstrijdorganisaties die in deze moeilijke tijden de uitdaging aangaan om de Kampioenschappen te organiseren”, aldus Technisch Directeur Iris Boelhouwer. “Voor nu hopen we vooral op een spoedige hervatting van de wedstrijdsport, zodat ruiters en paarden zich goed voor kunnen bereiden”. In veel gevallen zijn de Nederlandse Kampioenschappen een belangrijk meetmoment voor de bondscoaches richting de Europese- en Wereldkampioenschappen later dit jaar

Data van Nederlandse kampioenschappen

30 april – 2 mei: NK Voltige Senioren en Junioren in Ermelo

10 – 13 juni: NK Mennen Enkel- en Tweespan in Maasdijk

10 juli: NK Reining Senioren, Young Riders, Junioren in Grathem

08 – 11 juli: NK Mennen Pony’s in Oirschot

15 – 18 juli: NK Mennen Vierspannen en NK Para mennen in Beekbergen

Bron: Horses.nl/KNHS