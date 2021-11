Kijktip: tv-programma over Warendorf

De WDR zendt vanavond om 21 uur een tv-programma uit over Warendorf. In deze Duitse stad zijn zowel de koepel van de Duitse sport en fokkerij als de DOKR (Deutsches Olympiade-Komitee für Reiterei) gevestigd en de Bundeschampionate worden er jaarlijks georganiseerd. Het 45 minuten durende programma gaat over 'het hart van de Duitse paardensport'.